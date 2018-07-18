Московский Кредитный Банк повысил ставки по вкладу «Все включено» в долларах

Теперь максимальная доходность по долларовому депозиту составит 2,3% годовых при его оформлении в «МКБ Онлайн», «МКБ Мобайл» и терминалах.

Минимальная сумма — 100 долларов. Срок — три, шесть месяцев и один год.

«Все включено» с тарифным планом «Максимальный доход» в отделении банка размещается под 1,45—2,15%, а онлайн — под 1,6—2,3% годовых. Выплата процентов происходит в конце срока.

Продуктовый виджет

При выборе тарифного плана «Накопительный» процентные ставки в долларах составят 1,05—1,75% в отделении банка и 1,2—1,9% годовых при открытии онлайн. Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

«Все включено» с тарифным планом «Расчетный» можно оформить в отделении банка под 0,45—1,15%, а онлайн — под 0,6—1,3% годовых. Предусмотрено внесение дополнительных взносов, а также совершение расходных операций до суммы неснижаемого остатка.