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Московский Кредитный Банк повысил ставки по вкладу «Все включено» в долларах
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Московский Кредитный Банк повысил ставки по вкладу «Все включено» в долларах 

Банки.ру 50 минут назад
Фото: Деловая газета Ленинградской области
Теперь максимальная доходность по долларовому депозиту составит 2,3% годовых при его оформлении в «МКБ Онлайн», «МКБ Мобайл» и терминалах.
Минимальная сумма — 100 долларов. Срок — три, шесть месяцев и один год.
«Все включено» с тарифным планом «Максимальный доход» в отделении банка размещается под 1,45—2,15%, а онлайн — под 1,6—2,3% годовых. Выплата процентов происходит в конце срока.
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При выборе тарифного плана «Накопительный» процентные ставки в долларах составят 1,05—1,75% в отделении банка и 1,2—1,9% годовых при открытии онлайн. Возможно пополнение. Проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.
«Все включено» с тарифным планом «Расчетный» можно оформить в отделении банка под 0,45—1,15%, а онлайн — под 0,6—1,3% годовых. Предусмотрено внесение дополнительных взносов, а также совершение расходных операций до суммы неснижаемого остатка.
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