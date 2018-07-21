Флойд Мейвезер и Джордж Клуни стали самыми высокооплачиваемыми звездами

Иногда некоторым звездам удается вернуться под свет софитов: особенно, если они одержали победу в самом ожидаемом бою десятилетия. За прошлый год Флойд Мейвезер заработал $285 млн Это позволило ему не только вернуться в рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2018 года по версии Forbes , но и покорить его вершину.

В прошлом году Мейвезер не попал в рейтинг самых успешных знаменитостей. Однако его бой с легендой смешанных единоборств Конором Макгрегором , который состоялся в Лас-Вегасе в августе 2017 года, принес организаторам более $550 млн выручки, а знаменитому боксеру — рекордный гонорар.

В новом рейтинге Флойд Мейвезер обошел актера Джорджа Клуни , который впервые с 2010 года вернулся в число самых высокооплачиваемых знаменитостей, заработав за прошлый год $239 млн до налогов. Но своим успехом он обязан вовсе не высоким гонорарам за съемки. Крупнейший британский производитель алкогольных напитков Diageo приобрел бренд текилы Casamigos, который именитый актер основал вместе с Рэнди Гербером и Майклом Мелдмэном. Британская компания уже выплатила основателям Casamigos $700 млн, дополнительные $300 млн Джордж Клуни и его друзья получат в течение следующих нескольких лет. Благодаря прибыли от продажи Casamigos Джордж Клуни получил самый крупный годовой доход за свою карьеру, да и в целом за карьеру любого актера.

«Если бы вы 4 года назад спросили нас, будет ли наша компания стоить миллиард долларов, думаю, мы бы вряд ли дали утвердительный ответ», — рассказал Джордж Клуни в интервью телеканалу CNBC. «Но мы никуда не уходим. Мы по-прежнему будем оставаться частью Casamigos. Пожалуй, начиная с шота текилы сегодня вечером. А может и двух».

12% знаменитостей, вошедших в рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2018 года, не попали в него в прошлом году. В число вернувшихся в рейтинг звезд входят такие ветераны шоу-бизнеса, как ирландская рок-группа U2 (6-е место: $118 млн), американская рок-группа The Eagles (41-е место: $56 млн), а также легендарные британские рок-группы Depeche Mode (44-е место: $53 млн) и The Rolling Stones (80-е место: $39 млн). Рок-музыканты вернулись в рейтинг благодаря большим концертным турам, ведь их преданные фанаты готовы выложить немалые деньги за возможность насладиться выступлением легенд.

Рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире основывается на данных о заработке звезд с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года без вычета налогов и гонораров, выплачиваемых менеджерам, адвокатам и агентам. При составлении рейтинга учитывались данные, предоставленные аналитической компанией Nielsen, изданием Pollstar, веб-сайтом IMDB, системами SoundScan и NPD BookScan, компанией ComScore, а также информация, полученная в интервью с экспертами индустрии развлечений и самими знаменитостями.

Большинство вернувшихся в рейтинг знаменитостей — музыканты. Так, например, певицы Пинк (45-е место: $52 млн) и Леди Гага (49-е место: $50 млн), а также рок-группа Foo Fighters (53-е место: $47 млн) вернулись в число 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей благодаря концертам, в том числе мировому турне Пинк Beautiful Trauma Tour и серии сольных концертов Леди Гаги в Лас-Вегасе.

Среди знаменитостей, вернувшихся в рейтинг Forbes, есть еще одна актриса и один актер. Роль Черной вдовы в фильмах о «Мстителях» компании Marvel принесла огромные гонорары Скарлетт Йоханссон , которая вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса после трехлетнего перерыва. В 2019 году на экраны выйдет четвертый фильм о приключениях команды супергероев, в котором Йоханссон вновь сыграет Наташу Романофф

«Сейчас большая часть производственного бюджета фильмов, особенно «Мстителей», уходит на гонорары актеров, хотя раньше эти средства тратились скорее на визуальные эффекты», — заявил в 2017 году глава Marvel Studios Кевин Файги в интервью Forbes. «Но это нормально, ведь актеры — это наши лучшие спецэффекты».

В 49 лет в голливудском актере Уилле Смите едва ли можно распознать того самого «принца» из Беверли-Хиллз, благодаря образу которого он пришел к славе. Тем не менее, Уилл Смит до сих пор получает огромные гонорары. За роль в боевике Netflix «Яркость» актер получил почти $20 млн Вскоре Уилл Смит вернется на экраны в роли джинна в киноверсии культового мультфильма «Аладдин» компании Disney . Кроме того, актер решил вспомнить свое музыкальное прошлое и вместе с пуэрто-риканским певцом Ники Джемом записал композицию «Live It Up», которая была выбрана официальной песней Чемпионата мира по футболу 2018 года.

Соединенного Королевства, Барбадоса, Португалии, Ирландии, Бразилии, Аргентины, Австралии, Швейцарии, Канады, Китая, Мексики, Колумбии, Германии, Испании, В течение двух последних десятилетий более 700 актеров, актрис, музыкантов и других знаменитостей входили в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. Их общий доход составил $80 млрд В этом году в рейтинг вошли представители 17 стран: США Греции и Индии.

Перевод Полины Шеноевой

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