Флойд Мейвезер и Джордж Клуни стали самыми высокооплачиваемыми звездами 

Иногда некоторым звездам удается вернуться под свет софитов: особенно, если они одержали победу в самом ожидаемом бою десятилетия. За прошлый год Флойд Мейвезер заработал $285 млн Это позволило ему не только вернуться в рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2018 года по версии Forbes, но и покорить его вершину.
В прошлом году Мейвезер не попал в рейтинг самых успешных знаменитостей. Однако его бой с легендой смешанных единоборств Конором Макгрегором, который состоялся в Лас-Вегасе в августе 2017 года, принес организаторам более $550 млн выручки, а знаменитому боксеру — рекордный гонорар.
В новом рейтинге Флойд Мейвезер обошел актера Джорджа Клуни, который впервые с 2010 года вернулся в число самых высокооплачиваемых знаменитостей, заработав за прошлый год $239 млн до налогов. Но своим успехом он обязан вовсе не высоким гонорарам за съемки. Крупнейший британский производитель алкогольных напитков Diageo приобрел бренд текилы Casamigos, который именитый актер основал вместе с Рэнди Гербером и Майклом Мелдмэном. Британская компания уже выплатила основателям Casamigos $700 млн, дополнительные $300 млн Джордж Клуни и его друзья получат в течение следующих нескольких лет. Благодаря прибыли от продажи Casamigos Джордж Клуни получил самый крупный годовой доход за свою карьеру, да и в целом за карьеру любого актера.
«Если бы вы 4 года назад спросили нас, будет ли наша компания стоить миллиард долларов, думаю, мы бы вряд ли дали утвердительный ответ», — рассказал Джордж Клуни в интервью телеканалу CNBC. «Но мы никуда не уходим. Мы по-прежнему будем оставаться частью Casamigos. Пожалуй, начиная с шота текилы сегодня вечером. А может и двух».
12% знаменитостей, вошедших в рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей 2018 года, не попали в него в прошлом году. В число вернувшихся в рейтинг звезд входят такие ветераны шоу-бизнеса, как ирландская рок-группа U2 (6-е место: $118 млн), американская рок-группа The Eagles (41-е место: $56 млн), а также легендарные британские рок-группы Depeche Mode (44-е место: $53 млн) и The Rolling Stones (80-е место: $39 млн). Рок-музыканты вернулись в рейтинг благодаря большим концертным турам, ведь их преданные фанаты готовы выложить немалые деньги за возможность насладиться выступлением легенд.
Рейтинг 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей в мире основывается на данных о заработке звезд с 1 июня 2017 года по 1 июня 2018 года без вычета налогов и гонораров, выплачиваемых менеджерам, адвокатам и агентам. При составлении рейтинга учитывались данные, предоставленные аналитической компанией Nielsen, изданием Pollstar, веб-сайтом IMDB, системами SoundScan и NPD BookScan, компанией ComScore, а также информация, полученная в интервью с экспертами индустрии развлечений и самими знаменитостями.
Большинство вернувшихся в рейтинг знаменитостей — музыканты. Так, например, певицы Пинк (45-е место: $52 млн) и Леди Гага (49-е место: $50 млн), а также рок-группа Foo Fighters (53-е место: $47 млн) вернулись в число 100 самых высокооплачиваемых знаменитостей благодаря концертам, в том числе мировому турне Пинк Beautiful Trauma Tour и серии сольных концертов Леди Гаги в Лас-Вегасе.
Среди знаменитостей, вернувшихся в рейтинг Forbes, есть еще одна актриса и один актер. Роль Черной вдовы в фильмах о «Мстителях» компании Marvel принесла огромные гонорары Скарлетт Йоханссон, которая вернулась в рейтинг самых высокооплачиваемых звезд шоу-бизнеса после трехлетнего перерыва. В 2019 году на экраны выйдет четвертый фильм о приключениях команды супергероев, в котором Йоханссон вновь сыграет Наташу Романофф.
«Сейчас большая часть производственного бюджета фильмов, особенно «Мстителей», уходит на гонорары актеров, хотя раньше эти средства тратились скорее на визуальные эффекты», — заявил в 2017 году глава Marvel Studios Кевин Файги в интервью Forbes. «Но это нормально, ведь актеры — это наши лучшие спецэффекты».
В 49 лет в голливудском актере Уилле Смите едва ли можно распознать того самого «принца» из Беверли-Хиллз, благодаря образу которого он пришел к славе. Тем не менее, Уилл Смит до сих пор получает огромные гонорары. За роль в боевике Netflix «Яркость» актер получил почти $20 млн Вскоре Уилл Смит вернется на экраны в роли джинна в киноверсии культового мультфильма «Аладдин» компании Disney. Кроме того, актер решил вспомнить свое музыкальное прошлое и вместе с пуэрто-риканским певцом Ники Джемом записал композицию «Live It Up», которая была выбрана официальной песней Чемпионата мира по футболу 2018 года.
В течение двух последних десятилетий более 700 актеров, актрис, музыкантов и других знаменитостей входили в рейтинг самых высокооплачиваемых знаменитостей по версии Forbes. Их общий доход составил $80 млрд В этом году в рейтинг вошли представители 17 стран: США, Соединенного Королевства, Барбадоса, Португалии, Ирландии, Бразилии, Аргентины, Австралии, Швейцарии, Канады, Китая, Мексики, Колумбии, Германии, Испании, Греции и Индии.
Перевод Полины Шеноевой
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