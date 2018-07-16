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В Турции снижается безработица
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В Турции снижается безработица 

Prian.ru 1 час назад
Фото: Prian.ru
По данным Института статистики Турции, количество безработных в возрасте от 15 лет и старше в апреле сократилось на 201 тыс. человек до 3,09 млн человек. При этом число занятых увеличилось до 29,01 млн Это на 853 тыс. человек больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года, сообщает Daily Sabah.
Стране постоянно требуются узконаправленные высококвалифицированные специалисты. Число вакансий для иностранцев не иссякает, и найти здесь работу несложно.
Стоит отметить, что рост занятости населения — один из факторов дальнейшего роста спроса на недвижимость. Так, в мае 2018 года было продано на 2,7% домов и квартир больше аналогичного месяца прошлого года. Это стало первым годовым ростом продаж жилья по всей стране за последние четыре месяца.
Кстати, активными покупателями жилья в Турции стали не только местные жители, но и иностранцы.
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