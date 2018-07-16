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В Израиле стабилизировались цены на недвижимость
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В Израиле стабилизировались цены на недвижимость 

Prian.ru 2 часа назад
Фото: Prian.ru
С апреля по май 2018 года заметных изменений в стоимости жилья не происходило. Индекс цен на новое жилье показал рост на 0,9%.
Данные приводятся в сравнении с показателями за март-апрель 2018 года, пишет Globes со ссылкой на Центральное статистическое бюро.
Если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года, то цены также стабильны (-0,1%).
Похожая картина наблюдается во всех регионах Израиля. Так, в Иерусалиме, Тель-Авиве и на юге страны цены выросли на 0,6%, 0,2% и 0,9% соответственно. На севере страны, в Хайфе и центральном регионе было зафиксировано падение на 0,4%, 0,1% и 0,7% соответственно.
Между тем, в Израиле увеличились продажи новостроек. Их было продано на 19% больше, чем в апреле, но на 10% меньше, чем в мае 2017 года. Несмотря на то, что показатели все еще ниже, чем в прошлом году, данные указывают на восстановление числа сделок после нисходящего тренда, который длился в течение многих месяцев.
Читайте также: Цены в стране: сколько стоит жить в Израиле?
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