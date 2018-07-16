В Израиле стабилизировались цены на недвижимость

С апреля по май 2018 года заметных изменений в стоимости жилья не происходило. Индекс цен на новое жилье показал рост на 0,9%.

Данные приводятся в сравнении с показателями за март-апрель 2018 года, пишет Globes со ссылкой на Центральное статистическое бюро.

Если сравнивать с соответствующим периодом прошлого года, то цены также стабильны (-0,1%).

Похожая картина наблюдается во всех регионах Израиля . Так, в Иерусалиме , Тель-Авиве и на юге страны цены выросли на 0,6%, 0,2% и 0,9% соответственно. На севере страны, в Хайфе и центральном регионе было зафиксировано падение на 0,4%, 0,1% и 0,7% соответственно.

Между тем, в Израиле увеличились продажи новостроек. Их было продано на 19% больше, чем в апреле, но на 10% меньше, чем в мае 2017 года. Несмотря на то, что показатели все еще ниже, чем в прошлом году, данные указывают на восстановление числа сделок после нисходящего тренда, который длился в течение многих месяцев.

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