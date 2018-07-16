Посетители Даниловского рынка смогут попробовать ужин из food waste

Посетители Даниловского рынка смогут попробовать ужин из food waste, приготовленный прогрессивными шефами Москвы в субботу и воскресенье, 21 и 22 июля.

Согласно данным, которые приводит официальный сайт рынка, проект посвящен особому движению, направленному на борьбу с выбрасыванием продуктов и их нерациональным потреблением. В связи с этим на территории Даниловского рынка соберутся одни из самых квалифицированных шеф-поваров столицы. Они «спасут» продукты, которые многие люди не считают нужным оставлять на столе, и приготовят полезные блюда для посетителей.

За предстоящий уик-энд на рынке пройдет множество различных акций, которые помогут бороться с неосвещенной в России проблемой — чрезмерного количества продуктовых остатков. Напомним, что на минувшем заседании «Круглого стола» по этой теме эксперты обсуждали способы решения и инициативы по сохранению продуктов.

Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Даниловского рынка.

Фото: официальный сайт Даниловского рынка