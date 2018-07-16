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Посетители Даниловского рынка смогут попробовать ужин из food waste
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Посетители Даниловского рынка смогут попробовать ужин из food waste 

Управа Даниловского района города Москвы 2 часа назад
Фото: Даниловский вестник
Посетители Даниловского рынка смогут попробовать ужин из food waste, приготовленный прогрессивными шефами Москвы в субботу и воскресенье, 21 и 22 июля.
Согласно данным, которые приводит официальный сайт рынка, проект посвящен особому движению, направленному на борьбу с выбрасыванием продуктов и их нерациональным потреблением. В связи с этим на территории Даниловского рынка соберутся одни из самых квалифицированных шеф-поваров столицы. Они «спасут» продукты, которые многие люди не считают нужным оставлять на столе, и приготовят полезные блюда для посетителей.
За предстоящий уик-энд на рынке пройдет множество различных акций, которые помогут бороться с неосвещенной в России проблемой — чрезмерного количества продуктовых остатков. Напомним, что на минувшем заседании «Круглого стола» по этой теме эксперты обсуждали способы решения и инициативы по сохранению продуктов.
Подробнее о мероприятии можно узнать на официальном сайте Даниловского рынка.
Фото: официальный сайт Даниловского рынка
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