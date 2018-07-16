Время просмотра онлайн-видео в этом году превысит час в день

В среднем в этом году пользователи интернета будут тратить на просмотр видео по 67 минут в день (в прошлом году этот показатель был 56 минут), уверенно прогнозируют эксперты аналитической фирмы Zenith. В 2020 году среднестатистический юзер будет проводить за просмотром онлайн-видео по 84 минуты; причем, в Китае ожидаются рекордные 105 минут в день, не отстают Россия (102 минуты) и Великобритания (101 минута). Быстрый рост этих показателей диктует рекламодателям новые правила кампаний, в том числе и на рынке цифрового ТВ.

Это уже четвертый ежегодный отчет-прогноз Zenith. На базе огромного объема аналитических данных и исследований отдельных национальных рынков опубликована статистика по 59 странам. Учитывались различные виды просмотров онлайн-видео: интернет-телевещание типа Hulu, сервисы с платной подпиской вроде Netflix , YouTube, социальные сети и прочие.

В глобальной пропорции потребление онлайн-видеоконтента выросло на 11% с прошлого года, и аналитики прогнозируют ежегодный рост в районе 9% вплоть до 2020 года. Потребление онлайн-видео стабильно обгоняет потребление контента через традиционные медиа. Причем, коммерческие платформы на этом поле состязаются с условно некоммерческими вроде Amazon Prime и Netflix, и первые стремительно набирают темпы роста.

Перейдем к цифрам, вычисленным в Zenith. Бюджеты на рекламу в сегменте онлайн-видео в 2017 году выросли на 20% и достигли $27 млрд на рынке США . Пик этого роста был зарегистрирован в 2014 году (36%) и с тех пор темп снижался, но не сильно. Zenith предсказывает рост рекламных бюджетов на 19% в 2018 году и на 17% в 2020-м — тогда общая сумма достигнет примерно $43 млрд Общегодовой бюджет на дисплейную рекламу стабильно растет: на 27% вырос в прошлом году, и вырастет на 30% к 2020-му.

Аудитория сейчас потребляет меньше видеоконтента, чем ей предлагают (его все больше), поэтому — при резком росте аудитории на 91% с 2015 по 2017 гг — рост рекламных бюджетов не превысил неудовлетворительные 52%. Цена на рекламу на рынке онлайн-видео упала, но начиная с 2019 года, по прогнозам Zenith, этот баланс цен на рекламу и прироста аудитории стабилизируется.

Реклама в онлайн-видео — все еще незначительный сегмент телерекламы, но этот сегмент стремительно растет. В то время, как рост телерекламы стабильно колеблется на ежегодном уровне в 0-2%, рынок интернет рекламы вырос в процентном соотношении от общего бюджета с 10% в 2015 до 14% в 2017, а в 2020 обещает отхватить 23%.

Оба сегмента рекламы неплохо работают в связке. До последнего времени рекламодатели рассматривали рынок онлайн-видео как дополнительный канал телевизионных рекламных кампаний. Но с ростом онлайн-аудитории бренды начали оптимизировать рекламные бюджеты — меньше тратить на телевизионную аудиторию, и больше — на интернет-аудиторию. Которую, к тому же, можно таргетировать, а следовательно — экономить.

Сперва реклама в онлайн-видео подражала телевизионной — прерывала вещание во время трансляции, такую видеорекламу называют «инстримовой». Но в последние годы показали себя более эффективными «аутримовые» видео — они вклиниваются не в само видео, а в интерфейс того или иного сайта или приложения. Продажи «аутстримовой» видеорекламы в 2017 году составили 56% от общего бюджета. Креативщикам приходится постараться, чтобы такие видео моментально привлекали внимание — и это, судя по росту рынка, приносит реальный толк. Пространства для маневра и времени — максимум секунда, и просто прикрепить заставкой фото раскрученной знаменитости уже недостаточно, чтобы реклама работала.

Говорит старший аналитик Zenith Джонатан Барнард: «Общество потребляет все больше медиа-контента, признаки этого — впечатляющие темпы роста рынка онлайн-видео и домашнего смарт-ТВ, а вспомогающий фактор — растущая доступность смартфонов, а следовательно, быстрой и качественной мобильной связи. Рекламодателям пора сосредоточиться на свежих стратегиях в этом самом перспективном из рекламных форматов в мире».

ИСТОЧНИК: Digital Tv News