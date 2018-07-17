Разморозка биткоина: когда ждать нового роста криптовалют

С пикового значения в $20 000 курс биткоина за первые полгода 2018 года упал примерно на 70%. Много? В истории биткойна это не кажется чем-то необыкновенным. В 2011 его цена падала на 93%, в 2013 — на 70%, а за 2014 год курс ушел с максимумов на 86%. Так что текущее падение не рекордное, ни по относительной величине, ни по длительности.

Конечно, долларовые масштабы потерь несопоставимы, в этот раз инвесторы лишились в совокупности более $500 млрд капитализации. Число «мертвых» токенов перевалило за 1000. Одни оказались заброшенными разработчиками, другие перестали торговаться, третьи оказались откровенным мошенничеством или же просто остались без сайта и сети.

Все это до боли напоминает пузырь интернет компаний начала 2000 годов, когда рынок акций потерял 78% — почти $5 трлн. Более 50% интернет-компаний той эпохи не пережили следующие за пиком два года. Американский регулятор SEC проводил масштабное расследования махинаций, выписывались огромные штрафы и заводились уголовные дела.

eBay и Однако те игроки, что смогли выжить, консолидировали отрасль, поменяли систему ценностей, оптимизировали операционную деятельность и стратегию. В итоге они смогли превратиться в таких гигантов, как Amazon Google . Ждет ли что-то похожее криптовалюты? Вопрос остается дискуссионным, но сейчас, как часто бывает на дне рынка, голоса скептиков слышны сильнее других. Какие факторы действуют на текущие курсы криптовалют?

Статистика июня

В июне 2018 года рынок криптовалют поступательно обновлял минимумы, потеряв почти $80 млрд или 24% своей капитализации. При этом из крупных монет только Ethereum Classic и Binance Coin показали положительную динамику, потери остальных криптоактивов исчислялся внушительными двухзначными цифрами. Дневные обороты торговли оставались весь месяц в диапазоне $10-20 млрд, что заметно ниже показателей мая ($15-30 млрд). Доля биткоина в общей массе криптовалют выросла с 39% до 43%.

Объем ICO сократился с $868 млн месяцем ранее до $668 млн в июне. Отмечу, что несмотря на падение объемов средств, привлеченных в криптовалюте, пока рано говорить о смерти этого вида привлечения средств — это по-прежнему существенная сумма. И по итогам 2018 года суммарные сборы на ICO будут больше, чем в 2017 году, когда криптовалюта была популярна, а ICO стало модным.

Несовершенный блокчейн

Основными негативными новостными поводами июня стали взломы азиатских крипто-бирж Coinrail и Bithumb, ужесточение надзора за торговлей цифровыми валютами в Японии , а также продолжение расследования американскими регуляторами десятков дел, связанных с криптовалютами и ICO.

Также серьезный удар по капитализации рынка нанес провальный старт новых сетей блокчейн-платформ для децентрализованных приложений EOS и TRON. На начало мая эти криптовалюты были пятой и девятой по капитализации, соответственно. Их общая стоимость в долларовом эквиваленте составляла $15 млрд Но за месяц падение составило более 50% и повлияло на оценку всех криптовалют.

Это не просто снижение котировок, это идеологическое поражение. Криптовалюта EOS закончила в июне крупнейшее в истории ICO, собрав $4 млрд (длилось около года). В начале месяца платформа должна была запустить блокчейн с механизмом закрытия блоков с транзакциями по новому алгоритму Proof of Stake, который не требует майнинга. Чтобы сформировать блок с транзакциями в EOS больше не требуется мощный компьютер, вместо этого учитывается доля криптовалюты, принадлежащая данному участнику.

Многие ожидали, что переход EOS на новый алгоритм закрытия блоков сделает криптовалютные сети с алгоритмом Proof of Work (прежде всего Ethereum) морально устаревшими. Однако найденные в изобилие уязвимости, технические сбои и высокая централизация ручного управления небольшого числа «производителей блоков» разочаровала инвесторов, ожидавших высокоэффективную и безошибочную платформу Блокчейн 3.0.

В случае с TRON переход на собственную версию блокчейна (сейчас используется модификация Ethereum) постоянно затягивается, и главная проблема — агрессивный маркетинг и бесплатные airdrop токенов на падающем рынке не находят желаемого ответа инвесторов.

Среди позитивных новостей стоит отметить комментарии высокопоставленного чиновника SEC о признании эфира «не ценной бумагой», что в случае официального подтверждения снимает вопрос законности изначального размещения.

Также стало известно об изменении схемы компенсации пострадавшим от банкротства Mt.Gox, что минимизирует риск продажи на рынке огромного количества криптоактивов этой компании.

И наконец, сообщение о частичной отмене запрета рекламы криптовалют на Facebook, также способно принести рынку свежие инвестиции.

Перспективы июля

Несмотря на некоторый рост биткоина, рынок остается очень слабым: падает ликвидность цифровых денег, объемы торгов по ним, а главное — отсутствут реакция на позитивные новости. Последнее говорит о том, что крайне мало инвесторов, готовых вложить фиат в криптовалюту на текущих уровнях.

Будущее покажет, является ли текущий рост краткосрочным всплеском из-за быстрого закрытия коротких позиций или имеет более долговременный характер. Ключевым моментом для роста рынка и адаптации должно стать формирования правил регулирования криптовалют и ICO странами G20, намеченное на июль.

Пока любая деятельность с криптовалютами может обернуться штрафом или тюремным сроком, крайне сложно привлекать инвесторов и предпринимателей в эту сферу, особенно, когда рынок прекратил многократный рост и демонстрирует если не обвальное падение, то глубокую стагнацию.

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