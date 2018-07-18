Интерес к биткоину возвращается?

Эта неделя вернула позитив на криптовалютный рынок — за два дня курс биткоина вырос на 18% — до $7450. Возросли и объёмы торгов, на рынке заметно присутствие крупных покупателей, хотя каких-то значимых новостей по биткоину в последнее время не было. Не исключено, что интерес к биткоину возвращается после снижения в первом полугодии 2018 года. За первые шесть месяцев этого года курс биткоина упал на 63% — до $6350. Падение биткоина не было безоткатным — в феврале и конце апреля были попытки отскока вверх. Но к развороту тенденции они не привели, посмотрим как будет на этот раз В первом полугодии со знаком плюс среди криптовалют можно выделить разве что EOS, который в конце апреля обновил исторический максимум и ворвался в ТОП-5 криптовалют. EOS — криптовалюта на базе Etherium, появившаяся в мае 2017 года. Она росла на ожиданиях перехода на собственную платформу, но после перехода на неё в системе EOS произошёл сбой, котировки откатились вниз. Большинство остальных криптовалют, так же как и биткоин, с начала года упали на 40-60%.

Упала не только цена, но объёмы торгов и волатильность (размах колебаний курса) криптовалютами в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В первом полугодии криптовалюты не пользовались спросом у инвесторов в качестве инструмента инвестирования. Это вполне объяснимо, ведь биткоин уже полгода не обновлял свой максимум. Заметная доля тех, кто покупали биткоин в конце 2017 года и рассчитывали на рост, разочаровались и фиксировали свои убытки. Росло и число коротких позиций по биткоину. Веру инвесторов в биткоин подрывают, с одной стороны, ужесточение регулирования биткоина в мире (“гайки закрутили” Япония Корея ), и хакеры, с другой стороны, взломавшие криптобиржи Coinrail и Bithumb. Последнее ещё раз показало недостаточную киберзащищенность электронных площадок.

Показательно, что заметно уменьшилось количество запросов в поисковых системах по тегам «купить биткоин», ICO и «майнинг», так же как и число упоминаний биткоина в социальных сетях. Напомним, Facebook, Twitter и Google отказались от рекламы вложений в криптовалюту.

В истории биткоина было немало взлётов и падений. Все хорошо помнят его взлёт в прошлом году, а ведь до этого ещё был ажиотаж в 2013 году с последующими четырьмя годами затишья. Для тех, кто покупал биткоин в первой половине 2017 года вложение в криптовалюты остаётся прибыльным. Заметная доля из этих инвесторов продолжает верить в перспективы биткоина и ждут от него покорения отметки в $20 000.

На наш взгляд, во втором полугодии возродить интерес к биткоину может запуск новых ETF-фондов на биткоин, что приведёт к притоку на рынок крупных инвесторов. Если этого не произойдёт, то криптовалютная лихорадка продолжит затихать. Если в 2017 году яркие новости по крипторынку появлялись каждый день, то сейчас значимых событий стало заметно меньше. Ажиотаж вокруг криптовалют и ICO заметно уменьшился. Впрочем, это нисколько не отменяет позитивные качества биткоина — анонимность и децентрализованность. Эти свойства гарантированно будут востребованы в финансовом мире, особенно учитывая усиление торговых войн в последнее время. Развитие блокчейн-технологий продолжится, а будущее альткоинов мне видится в качестве платёжного средства.