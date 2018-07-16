Цена биткоина выросла на фоне интереса со стороны BlackRock

В понедельник цена биткоина продолжила рост, уверенно поднявшись в на ряде бирж выше отметки $6600. Рост стоимости биткоина происходит на фоне ряда важных новостей о том, что крупные финансовые игроки все ближе присматриваются к криптовалютам и готовы занять свою долю на этом рынке. Среди наиболее сильных стимулов роста первой криптовалюты называют интерес со стороны BlackRock. Одна из крупнейших в мире инвестиционных компаний сформировала рабочую группу по изучению криптовалютного рынка. Инвестиционный гигант, размер активов под управлением которого составляет $6,3 трлн, создал команду, в которую вошли эксперты из разных областей бизнеса. Они должны собрать сведения о криптовалютах, лежащей в их основе инфраструктуре и технологии блокчейн, сообщили ZeroHedge со ссылкой на инсайдеров. Специалисты изучат опыт конкурентов инвестиционного гиганта, внедривших криптовалютные проекты в свой бизнес, для того, чтобы оценить их влияние на BlackRock. Так, рабочая группа, в которую входит инвестиционный стратег Терри Симпсон , должна выяснить, следует ли BlackRock инвестировать во фьючерсы на биткоин. Представители компании отказались давать комментарии по этому поводу, пресс-секретарь ответила, что организация изучает технологию блокчейн уже несколько лет. Однако журналисты пишут, что создание подобной рабочей группы может означать изменение отношения BlackRock к криптовалютам. Отметим, действия руководства компании расходятся с их ранними заявлениями. Например, в прошлом году глава BlackRock Ларри Финк высказал негативное отношение к криптовалютам, заявив, что мошенники активно используют их для отмывания денег. Свои комментарии Финк давал ещё до появления криптовалютных фьючерсов. На тот момент он не видел возможности для вхождения его компании на этот рынок. «Нам задают этот вопрос, но только в разрезе альтернативных типов венчурных капиталов. Клиенты не выражают своего желания использовать криптовалюты в качестве класса активов», — говорил он в октябре.BlackRock — не единственная компания, действия которой расходятся с более ранними комментариями её руководства. CEO JPMorgan Джеймс Даймон в прошлом году красноречиво высказывался по поводу биткоина, называя его обманом и обещая уволить любого сотрудника, который будет пойман за торговлей криптовалютами. В мае финансовый холдинг назначил руководителя своего лондонского финтех-подразделения на роль главы по стратегии в области криптовалютных активов.

Все без исключения криптовалюты из первой пятерки растут. Криптовалютный рынок на момент написания материала, находится в восходящем тренде. Общая капитализация рынка криптовалют на данный момент достигла $267.13 млрд, согласно данным Coinmarketcap. Индекс доминирования биткоина составляет 42.48% Стоимость биткоина за 24 часа выросла на 4.1%. Рыночная капитализация составила $113.49 млрд Стоимость одного токена BTC составляет $6616.65.Ethereum (эфир) вырос в цене на 5.86%. Рыночная капитализация составила $47.64 млрд Стоимость одного токена ETH — $472.95.Ripple вырос в цене на 4.72%. Рыночная капитализация составила $18.29 млрд На момент публикации, Ripple котировался на уровне $0.47 за монету.