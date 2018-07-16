Адаптер для Nintendo Switch добавит поддержку Bluetooth-гарнитур

Современных пользователей сложно удивить беспроводными технологиями. Bluetooth-наушники и бесконтактные зарядки давно стали привычными. Однако весьма интересная консоль Nintendo Switch по умолчанию почему-то не получила поддержки «синего зуба» для передачи звука. И хотя в ноябре прошлого года Nintendo добавила возможность подключать беспроводные наушники через USB-донглы, это работает лишь при наличии переходника USB Type-A в USB-C. Потому энтузиасты решили исправить недочёт.

На краудфандинговой площадке Kickstarter стартап Human Things собирает средства на устройство под названием Genki. Это простой USB-передатчик, который поддерживает Bluetooth 5.0 и выводит звук сразу на два клиентских устройства. Новинка подключается к порту USB-C и не требует дополнительного питания. Отдельно отмечается, что в портативном режиме модуль «берёт» всего 0,02 Вт.

Кроме того, Genki можно подключить к внешним портам Switch в стационарном режиме или поместить на заднюю панель. В последнем случае необходим дополнительный адаптер док-станции.

Новинка оценивается в 40 долларов, и ещё 10 долларов придётся отдать за док-станцию. Поставки обещают начать в ноябре, а на Kickstarter уже собрано более 422 тысяч долларов, хотя запрашивалось всего 30 тысяч. До окончания кампании ещё три дня.