Плавное изменение цен: как калининградский рынок отреагировал на вспышку АЧС

Оптовая цена за килограмм свинины увеличилась примерно на 15%. Об этом «Клопс» сообщил заместитель гендиректора сети супермаркетов Spar Алексей Елаев.

Елаев назвал рост цен сезонным повышением: корма дорожают, а сырья (зерна) для них пока нет. По мнению заместителя гендиректора Spar, недавняя вспышка на " Правдинском свинопроизводстве" не приведёт к резкому удорожанию свинины.

"Я бы не назвал ситуацию с АЧС столь ужасной — у нас осталось ещё два крупных поставщика свинины. Но действительно, оптовая цена выросла — в пределах 15%. Это достаточно плавное изменение. Оно больше связано с сезонными повышениями: урожай зерна ещё не собран, цены на корма для животных растут. Насколько здесь влияет на цены фактор АЧС, предсказать трудно", — считает Елаев.

На Центральном рынке Калининграда цены на свинину остались на прежнем уровне, отмечает директор управляющей компании торгового комплекса Сергей Званок. Причина — большинство предприятий-поставщиков осталось вдалеке от очагов заражения АЧС.

"Цена на мясо свиньи зависит от вида продукции: филе, лопатки, кости. На Центральном рынке стоимость свинины практически не изменилась. Оптовая цена также осталась на прежнем уровне. У нас с Правдинска минимальное количество мест, в основном работаем с другими поставщиками — все надёжные предприятия. Мяса с личных подсобных хозяйств у нас ещё до АЧС было немного, сейчас всё более-менее осталось на прежнем уровне", — сообщил Званок.

На днях региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». Производственная мощность комплекса оценивается в 180 000 — 190 000 убойных свиней в год. Позже стало известно, что на крупнейшей в области ферме погибло 11 тысяч свиней. О том, как АЧС повлияла на жизнь Правдинского округа, — в специальном материале «Клопс».