Ещё
Плавное изменение цен: как калининградский рынок отреагировал на вспышку АЧС
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Плавное изменение цен: как калининградский рынок отреагировал на вспышку АЧС 

Клопс.Ru 1 час назад
Фото: Клопс.Ru
Оптовая цена за килограмм свинины увеличилась примерно на 15%. Об этом «Клопс» сообщил заместитель гендиректора сети супермаркетов Spar Алексей Елаев.
Елаев назвал рост цен сезонным повышением: корма дорожают, а сырья (зерна) для них пока нет. По мнению заместителя гендиректора Spar, недавняя вспышка на "Правдинском свинопроизводстве" не приведёт к резкому удорожанию свинины.
"Я бы не назвал ситуацию с АЧС столь ужасной — у нас осталось ещё два крупных поставщика свинины. Но действительно, оптовая цена выросла — в пределах 15%. Это достаточно плавное изменение. Оно больше связано с сезонными повышениями: урожай зерна ещё не собран, цены на корма для животных растут. Насколько здесь влияет на цены фактор АЧС, предсказать трудно", — считает Елаев.
На Центральном рынке Калининграда цены на свинину остались на прежнем уровне, отмечает директор управляющей компании торгового комплекса Сергей Званок. Причина — большинство предприятий-поставщиков осталось вдалеке от очагов заражения АЧС.
"Цена на мясо свиньи зависит от вида продукции: филе, лопатки, кости. На Центральном рынке стоимость свинины практически не изменилась. Оптовая цена также осталась на прежнем уровне. У нас с Правдинска минимальное количество мест, в основном работаем с другими поставщиками — все надёжные предприятия. Мяса с личных подсобных хозяйств у нас ещё до АЧС было немного, сейчас всё более-менее осталось на прежнем уровне", — сообщил Званок.
На днях региональные власти выявили вирус АЧС в компании «Правдинское свинопроизводство». Производственная мощность комплекса оценивается в 180 000 — 190 000 убойных свиней в год. Позже стало известно, что на крупнейшей в области ферме погибло 11 тысяч свиней. О том, как АЧС повлияла на жизнь Правдинского округа, — в специальном материале «Клопс».
Клопс.Ru: последние новости
Аvito: в Калининграде рухнули цены и спрос на аренду квартир Рост зарплат и дефицит специалистов: эксперты проанализировали рынок труда в Калининграде В Калининградской области на этой неделе снижается атмосферное давление
Комментарии  Ещё 2 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом138
В России оценили неожиданное решение Франции60
«Встреча века» завершилась. Трамп высказался первым333
Западные СМИ впали в истерику из-за опоздания Путина235
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»11
Видео
00:54
Украина привезла в Фарнборо новый Ан-178
Армия
00:38
Лавров пришел в восторг от встречи Путина и Трампа
Политика США
05:24
Путин сделал первое заявление после встречи с Трампом
Политика США
00:17
Мощный взрыв в Москве оказался «двойным»
Происшествия
05:24
Путин приехал к Трампу на «Кортеже»
Политика
00:10
Журналисты устроили потасовку на встрече Путина и Трампа
В мире
00:15
Мощный взрыв прогремел на северо-западе Москвы
Происшествия
00:49
Путин опоздал на встречу к Трампу
Политика
01:19
Крым остался без Booking.com
Экономика Компании
03:43
Китай нанес новый удар по США
Экономика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение