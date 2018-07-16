Western Union попрощалась с Ripple

Для команды Ripple возможность сотрудничества с Western Union становится иллюзорной. Дело в том, что последние дали ясно понять, что они заинтересованы в работе с другими криптовалютами.

Как оказалось, причина столь резкого похолодания в отношениях сторон заключается в следующем: представители Western Union публично высказались о том, что они не довольны результатами применения технологии Ripple. Вице-президент Ripple Ашиш Бирла, считает, что Ripple провели слишком мало исследований. Если бы их было больше компания увидела бы экономию. А с составленными десяти транзакциями, при том, что в месяц их необходимо несколько миллионов, увидеть результат было достаточно сложно.

Western Union, в свое очередь, охладев к Ripple, не стали вступать в переговоры. При подаче заявки патента на применение криптовалют в своем приложении они не упомянули своих компаньонов, явно дав понять обществу, что компания открыта для других коллабораций. Примечательно что отношения между сторонами длились долгих шесть месяцев и могли стать отличным толчком для роста Ripple, которые в итоге остались у разбитого корыта.

Ранее мы писали о смене топ-менеджеров в Ripple.

текст: Евгения Лиходей, фото: Matt Cardy / Getty images / Kiplinger