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Western Union попрощалась с Ripple
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Western Union попрощалась с Ripple 

BitCryptoNews 1 час назад
Фото: BitCryptoNews
Для команды Ripple возможность сотрудничества с Western Union становится иллюзорной. Дело в том, что последние дали ясно понять, что они заинтересованы в работе с другими криптовалютами.
Как оказалось, причина столь резкого похолодания в отношениях сторон заключается в следующем: представители Western Union публично высказались о том, что они не довольны результатами применения технологии Ripple. Вице-президент Ripple Ашиш Бирла, считает, что Ripple провели слишком мало исследований. Если бы их было больше компания увидела бы экономию. А с составленными десяти транзакциями, при том, что в месяц их необходимо несколько миллионов, увидеть результат было достаточно сложно.
Western Union, в свое очередь, охладев к Ripple, не стали вступать в переговоры. При подаче заявки патента на применение криптовалют в своем приложении они не упомянули своих компаньонов, явно дав понять обществу, что компания открыта для других коллабораций. Примечательно что отношения между сторонами длились долгих шесть месяцев и могли стать отличным толчком для роста Ripple, которые в итоге остались у разбитого корыта.
Ранее мы писали о смене топ-менеджеров в Ripple.
текст: Евгения Лиходей, фото: Matt Cardy / Getty images / Kiplinger
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