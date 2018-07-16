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Пора копить деньги на билет в космос: Blue Origin раскрыла стоимость своих услуг
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Пора копить деньги на билет в космос: Blue Origin раскрыла стоимость своих услуг 

Реальный мир космоса 2 часа назад
Фото: Реальный мир космоса
Несколько недель назад стало известно о том, что компания Blue Origin собирается начать реализовывать билеты в космос. Сегодня же был рассекречен ценник, который составит двести тысяч долларов.
Ходят слухи, что ввиду ажиотажа, ценник может вырасти вплоть до трёхсот тысяч долларов. Отметим, что сама компания официального заявления по поводу расценок на свои услуги не делала, а рассекретили информацию несколько экспертов, которые приближены к проекту.
Если вы всё-таки приобретёте заветный билет, то сможете вместе с ещё пятью отчаянными миллионерами подняться на высоту в сотню километров над поверхностью нашей планеты. Добравшись до нужного уровня, капсула на некоторое время зависнет, дав почувствовать невесомость, после чего вернёт своих пассажиров обратно домой.
В капсуле предусмотрено сразу шесть иллюминаторов для наблюдения, что позволит воочию убедиться, что наша планета не плоская. Отметим, что полёт будет происходить в полностью автономном режиме, и на борту самой капсулы кроме пассажиров не будет больше никого. В случае же непредвиденных обстоятельств будет доступна система катапультирования. К слову, испытания этой функции должны начаться уже через несколько недель.
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