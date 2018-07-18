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Фунт упал до минимума с сентября
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Фунт упал до минимума с сентября на данных по инфляции в Великобритании 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Курс фунта стерлингов к доллару в среду упал до минимума с начала сентября прошлого года после публикации статистики по инфляции в Великобритании, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 13.12 мск курс фунта стерлингов к доллару опускался до 1,3039 доллара с 1,311 доллара за фунт на предыдущем закрытии. После публикации статистики фунт падал до 1,3011 доллара, что является минимумом с 5 сентября 2017 года.
Курс евро к доллару снижался до 1,1632 доллара за евро с 1,166 доллара за евро. Курс доллара к иене рос до 112,94 иены за доллар со 112,89 иены на прошлых торгах. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран — основных торговых партнеров США) поднимался на 0,37%, до 95,29 пункта.
Рынок форекс отреагировал на сообщение Бюро национальной статистики Великобритании (ONS), согласно которому инфляция в стране в июне в годовом выражении составила 2,4%, а в месячном потребительские цены не изменились. Аналитики ожидали ускорения инфляции в годовом выражении до 2,6% с 2,4% в мае и замедления в месячном исчислении до 0,2% с 0,4%.
На этом фоне, как считают эксперты, инвесторы понизят ожидания ужесточения монетарной политики Банка Англии. "Ожидания повышения ставки Банком Англии в августе охладятся, особенно учитывая политическую неопределенность", — цитирует агентство Рейтер аналитика Mizuho Bank Нила Джонса (Neil Jones). При этом он не исключает повышения ставки на следующем заседании регулятора. Однако следующее повышение, скорее всего, случится нескоро.
На заседании в июне Банк Англии сохранил базовую процентную ставку на уровне 0,5% годовых и подтвердил объем выкупа активов с рынка в 435 миллиардов фунтов стерлингов. Следующее заседание регулятора состоится 2 августа.
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