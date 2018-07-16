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Гости из США и Китая оказались самыми щедрыми болельщиками чемпионата мира
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Гости из США и Китая оказались самыми щедрыми болельщиками чемпионата мира 

Вологда.рф 1 час назад
Во время мундиаля больше всех денег в России оставили туристы из США и Китая. Это болельщики стран, команды которых даже не выходили на поле чемпионата мира по футболу.
Расплачивались гости как наличными деньгами, так и посредством многочисленных платежных систем. Потому точную сумму, потраченную в дни мундиаля, посчитать сложно. Неофициальные данные говорят о десятках миллиардов рублей. По подсчетам Visa, пишет «Российская газета», средний чек составил чуть больше 3,5 тысячи рублей.
Больше всего денег туристы оставили в Москве. Только в одной из платежных систем оборот составил 1,7 миллиарда рублей. А в барах на улице Никольской ежедневно продавалось пиво на сумму около 120 тысяч рублей. Гости Казани в дни чемпионата потратили более 11 миллиардов рублей, а в среднем один турист оставил здесь 37 тысяч рублей.
По предварительным данным, за месяц чемпионата города-участники приняли более 5 миллионов туристов, из них 3 миллиона — жители других стран. По данным сервиса бронирования жилья Airbnb, больше всего гостей приехали из США, а также из Мексики, Колумбии, Аргентины, Бразилии, Австралии, Великобритании, Франции, Германии и Перу.
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