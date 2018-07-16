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Муниципальный Камчатпрофитбанк поднял ставки по вкладам в рублях
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Муниципальный Камчатпрофитбанк поднял ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
Так, вклад «Профит» (от 150 тыс. рублей на год) открывается в зависимости от суммы под 5,55—5,65% годовых (ранее — под 4,55—4,65%), «Ваш выбор» (от 5 тыс. рублей на срок от десяти дней до полутора лет) — под 3,8—5,15% (прежде — под 3,8—4,05%).
Продуктовый виджет
Процентные ставки по «Лидеру» (от 150 тыс. рублей, сроки — шесть, девять месяцев, год, полтора, два и три года) теперь равны 4,55—5,6% годовых (до этого — 4,45—4,85%), а по депозиту «Петропавловск» (от 1 тыс. рублей, сроки — от одного до 36 месяцев) — 4—6,15% (ранее — 4—4,65%).
Проценты по трем вкладам выплачиваются в конце срока.
Ставки по вкладу «Комфортный» (от 5 тыс. рублей) при размещении на срок от одного до 24 месяцев повышены с 3,9—4,15% до 3,9—5,55% годовых, а депозит «Пенсионный доходный» (минимальная сумма не установлена) оформляется на шесть месяцев под 5,9% годовых и на 13 месяцев под 6% (вместо 4,7% и 4,85% соответственно). Проценты по ним ежемесячно выплачиваются или капитализируются.
Вклады «Ваш выбор» и «Петропавловск» не пополняются.
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