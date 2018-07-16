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Цены на нефть в Европе упали
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Цены на нефть в Европе упали перед встречей Трампа и Путина 

Прайм 1 час назад
Фото: ТАСС
Цены на нефть в понедельник в Европе упали перед встречей президента США Дональда Трампа и президента России Владимира Путина, которой с нетерпением ждут рынки, сообщает Dow Jones.
Фьючерсы на нефть Brent на ICE недавно снизились в цене примерно на 1,9%, а фьючерсы на нефть WTI на NYMEX подешевели на 1,8%.
Трамп и Путин встретятся в Хельсинки и могут объявить о готовности России еще больше нарастить нефтедобычу для того, чтобы возместить потери предложения на мировом рынке, полагает Томас Пью из Capital Economics.
По его мнению, шансы того, что Путин согласится увеличить добычу еще больше, чем было оговорено на заседании ОПЕК в прошлом месяце, «высоки».
Фьючерсы на бензин на NYMEX при этом недавно снизились в цене примерно на 1,2%.
ОПЕК и нефтедобывающие страны, не входящие в картель, такие как Россия, которые с начала прошлого года сокращали нефтедобычу, в конце июня договорились о ее увеличении на один миллион баррелей в день на фоне перебоев с поставками в мире.
Цены на нефть также снизились в результате сообщений о возможном задействовании США стратегических нефтяных резервов.
“Давление на правительство (США) растет на фоне увеличения цен на бензин, которые в среднем с начала текущего года подскочили почти на 16%”, — сказали аналитики ING Bank.
Опасения относительно разгара торгового противостояния между США и Китаем также негативно сказались на ценах, отметил Тамаш Варга из PVM Oil Associates.
Кроме того, наблюдатели ждут еженедельных данных по запасам. Американский институт нефти опубликует прогнозы по запасам во вторник, а Минэнерго США выпустит официальный отчет в среду.
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