УФАС рассматривает дело о нарушениях при поставках оборудования в «НМИЦ им. Мешалкина»

Управление Федеральной антимонопольной службы (УФАС) по Новосибирской области приступило к рассмотрению дела о нарушении федерального закона о защите конкуренции со стороны ФГБУ «НМИЦ им. Мешалкина» и новосибирского ООО «Фаворит». Как следует из определения, опубликованного на сайте ведомства, по результатам внеплановой проверки было установлено, что клиника и поставщик оборудования согласовывали параметры будущих закупок.

«Формирование начальных (максимальных) цен будущих торгов, а также технические задания на поставку товаров (ТЗ) происходили при участии строго определенного хозяйствующего субъекта — ООО «Фаворит». При этом такое взаимодействие происходило не только в рамках проведение каких-либо торгов, а заблаговременно, на этапе планирования закупочной деятельности», — говорится в материалах дела.

Все детали закупок, по данным УФАС, обсуждались в ходе переписки между не названным сотрудником клиники и представителями компании. Якобы ООО «Фаворит» передавалась информация о точных технических характеристиках и комплектации необходимого оборудования, а остальным потенциальным участникам торгов были доступны только общие их параметры. Более того, поставщик имел возможность редактировать условия будущих тендеров для собственного удобства.

«ООО «Фаворит» не только поставлено в более выгодные условия ведения хозяйствующей деятельности путем доступа к информации о спецификации и комплектации предполагаемого к поставке товара ФГБУ «НМИЦ им. Е. Н. Мешалкина» Министерства здравоохранения РФ , но и имеет заблаговременно возможность уточнять спецификации и комплектации поставляемого в будущем товара (до момента публикации извещения о проведении торгов)», — сделали вывод эксперты УФАС.

Сроки поставки продукции по условиям контракта сокращались до минимума. В результате выполнить их могло только ООО «Фаворит», закупавшее часть оборудования заранее.

Все это приводило не только к ограничению конкуренции, но и дополнительным расходам бюджетного учреждения. Так, за поставку двух аппаратов ультразвуковой диагностики Affiniti70 ФГБУ заплатил более 26 млн руб. Исследование закупок в других регионах показало, что там стоимость этого же устройства в результате конкурентных торгов была в 1,5-3,8 раза ниже.

Sibnovosti.ru обратились к ФГБУ «НМИЦ им. Мешалкина» с просьбой прокомментировать претензии антимонопольщиков.

УФАС сообщила свои выводы обоим фигурантам дела. Его рассмотрение продолжится в начале августа.

«НМИЦ им. Мешалкина» не в первый раз попадает в поле зрения антимонопольной службы. Как сообщали Sibnovosti.ru, в начале 2018 года специалисты УФАС доказали факт сговора двух компаний при проведении, как минимум, 437 аукционов на поставку лекарств, медицинских изделий и продуктов питания для ФГБУ. Общая сумма подозрительных контрактов превысила 500 млн руб. Выяснилось, что на электронных торгах заявки обеих компаний подавались одним и тем же человеком с одного и того же компьютера. Иллюзию конкуренции поддерживали с помощью незначительного снижения стартовой цены контрактов. При этом, как сообщали в УФАС, процесс неконкурентных торгов курировали должностные лица медицинского учреждения.

ФГБУ «НМИЦ им. Мешалкина» — одно из крупнейших многопрофильных научных, клинических и образовательных учреждений специализированной медицинской помощи Минздрава РФ. Специализируется на лечении, в первую очередь, болезней сердечно-сосудистой системы. Центр состоит из восьми лечебных отделений и восьми научных центров. Согласно данным, опубликованным на его сайте, с 2012 по 2016 годы в НМИЦ пролечено почти 86 тыс. человек.