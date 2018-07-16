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4K захватывает рынок телевизоров
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4K захватывает рынок телевизоров 

Ruvod.com 1 час назад
Фото: Ruvod.com
Согласно исследованиям компании ABI Research быстро растущие продажи 4K-панелей подстегивают рост рынка телевизоров в целом.
По словам аналитиков, на долю 4K телевизоров приходится более трети продаж всех ТВ в 2017 году, а по прогнозу на 2018 год их продажи превысят 102 млн штук, что составит 44% от общего объема продаж. Это подстегнет совокупные темпы годового роста на этом рынке на 17.3% и позволит к 2022 году продать до 194 млн 4K-панелей.
Эксперты ABI также подсчитали: плоские экраны проникли в быт 85% телезрителей, и этот рост постепенно замедляется. Тем не менее, можно рассчитывать на рост продаж в связи с массовым переходом с формата HD на 4K. Контент в новом формате уже предлагают такие стриминговые сервисы как Netflix и Amazon Prime, а также кабельные провайдеры — например, «Триколор ТВ» в России, Verizon и Frontier Communications в США.
По объему поставок 4K-устройств лидирует Азиатско-Тихоокеанский регион, в этом году там производят 37% продукции, особенно в Китае, где делают несколько недорогих моделей 4K-панелей. Самый высокий спрос — в Северной Америке и Западной Европе, куда сегодня поступает почти половина всех поставок.
Аналитик ABI Хин Сэнди Линн так комментирует последние тренды в своем отчете: «Благодаря улучшенному качеству изображения и все более доступной цене, 4K-панели становятся главным двигателем рынка и повсеместным потребительским стандартом. Как и в случае с HD, технологии немного опередили контент, и новый стандарт видео дает фору — как авторам и провайдерам, так и аудитории — чтобы приспособиться к новым стандартам. Технологически сейчас более оснащены ведущие стриминговые сервисы, но спутниковые и кабельные провайдеры будут отставать недолго. Интересно также, как будут развиваться технологии HDR в условиях становления 4K как нового стандарта изображения.
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