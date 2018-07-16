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Сборная России по футболу получит 16-миллионную «премию» от FIFA
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Сборная России по футболу получит 16-миллионную «премию» от FIFA 

N24.ru 2 часа назад
Фото: N24.ru
В FIFA назвали суммы призовых премий, которые получат команды-участники Чемпионата мира по футболу-2018. Весь фонд составил 400 миллионов долларов.
Победитель чемпионата — Франция — получит 38 миллионов. Финалисту мундиаля — сборной Хорватии — будет выплачено 28 миллионов долларов. Бронзовый призер — Бельгия — получит 24 миллиона долларов. Их соперники англичане, занявшие четвертое место, получат 22 миллиона.
Четвертьфиналисты заработали по 16 миллионов долларов. Такая сумма поступит на счет Российского футбольного союза.
Половину РФС оставит себе, чтобы покрыть все расходы по подготовке сборной, а остальные восемь миллионов поделят между собой футболисты и весь тренерский коллектив, включая врачей, массажистов и обслуживающий персонал.
Командам, дошедшим до 1/8 финала, но не прошедшим дальше, будет выплачено по 12 миллионов, а сборным, не вышедшим из группы (это 16 команд), будет выплачено по 8 миллионов долларов.
Добавим, что данный призовой фонд стал самым большим в истории мундиалей. К примеру, ЧМ-2014 равнялся 358 миллионам долларов..
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