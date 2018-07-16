Эксперт Банк понизил ставки по вкладам в рублях

«Оптимальный» (от 100 тыс. рублей на девять месяцев либо год) открывается теперь под 5% и 5,5% годовых соответственно (ранее — под 6,5% и 6,75%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.

Продуктовый виджет

Депозит «Для своих +» (от 1 тыс. рублей, срок — шесть, девять месяцев, год либо полтора года) привлекается под 5—6% годовых (прежде — под 6,7—7,7%), а «Классический» (от 510 тыс. рублей на год) — под 5% (до этого — под 5,5%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.

Вклад «Оптимальный» — пополняемый.