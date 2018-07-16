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Эксперт Банк понизил ставки по вкладам в рублях
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Эксперт Банк понизил ставки по вкладам в рублях 

Банки.ру 1 час назад
«Оптимальный» (от 100 тыс. рублей на девять месяцев либо год) открывается теперь под 5% и 5,5% годовых соответственно (ранее — под 6,5% и 6,75%). Проценты ежемесячно капитализируются или выплачиваются по желанию клиента.
Продуктовый виджет
Депозит «Для своих +» (от 1 тыс. рублей, срок — шесть, девять месяцев, год либо полтора года) привлекается под 5—6% годовых (прежде — под 6,7—7,7%), а «Классический» (от 510 тыс. рублей на год) — под 5% (до этого — под 5,5%). Проценты по ним выплачиваются в конце срока.
Вклад «Оптимальный» — пополняемый.
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