Ещё
Фондовый рынок США открылся разнонаправленно
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Фондовый рынок США открылся разнонаправленно 

Газета.Ru 17 июля 2018
Фото: РИА Новости
Американский фондовый рынок открылся разнонаправленно, об этом свидетельствуют данные торгов.
Индекс Dow Jones повысился на 0,13% и составил 25 153,78 пункта.
Индекс S&P 500 упал на 0,01%, до 2 809,23 пункта.
Индекс электронной биржи NASDAQ снизился на 0,28% и составил 7 833 пункта.
Официальный курс евро к рублю, установленный Банком России на четверг, снизился на 10,82 коп., до 73,13 руб., курс доллара увеличился на 46,54 коп., до 62,90 руб., следует из данных ЦБ.
Стоимость бивалютной корзины, рассчитанная по официальным курсам на четверг, уменьшилась по сравнению с показателем на среду на 20,73 коп., составив 67,50 руб.
Газета.Ru: последние новости
The Independent рассказал об опасениях Запада от встречи Путина и Трампа СМИ: майнеров криптовалют подчинят действующим налоговым нормам России Фондовый рынок России открылся снижением
Комментарии  Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россиянам дадут еще один выходной154
Лицо Мелании Трамп после встречи с Путиным вызвало споры141
Украина потребовала от США объясниться после слов Трампа171
Афганистан захотел извинений от России99
В Москве введен план «Перехват»181
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
02:50
Падение горящего самолета сняли изнутри
Происшествия
02:16
На встрече с Трампом у Путина нашли новое оружие
Политика В мире
00:37
Россиянам дадут еще один выходной
Политика
01:57
WWF запустил кампанию «Верни день планете»
Общество
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
00:45
«Нафтогаз» сообщил о зависимости от «Газпрома»
Экономика Компании
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
00:36
Трудовым книжкам нашли замену
Экономика
03:34
Названа причина смерти солиста «Доктора Ватсона»
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение