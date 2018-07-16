Биржи Европы снижаются

Биржи Европы в основном снижаются на внутренней и китайской статистике

Основные биржевые индексы Европы в понедельник торгуются преимущественно в "красной зоне", инвесторы оценивают как внутреннюю макростатистику, так и данные из Китая , свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 12.55 мск британский индекс FTSE 100 снижался на 0,41%, до 7630,32 пункта, французский CAC 40 — на 0,05%, до 5426,83 пункта, немецкий DAX — рос на 0,12%, до 12556,47 пункта.

Ранее в понедельник европейское статистическое агентство Евростат сообщило, что профицит внешнеторгового баланса еврозоны в мае составил 16,5 миллиарда евро против 16,7 миллиарда евро в апреле. Эксперты ожидали, что профицит увеличится до 20,9 миллиарда евро.

Трейдеры также без оптимизма восприняли статистику из Китая. Так, темпы роста ВВП КНР во втором квартале замедлились до 6,7% с 6,8% в первом квартале 2018 года, что совпало с прогнозами аналитиков. В то же время объем промышленного производства Китая в июне в годовом выражении вырос всего на 6% против 6,8% месяцем ранее. Эксперты ждали значения показателя на отметке 6,5%.

При этом корпоративные новости поддерживают европейские индексы. В частности, после того, как крупнейший немецкий банк Deutsche Bank опубликовал свои предварительные результаты за второй квартал, его акции дорожают на 7,9% в ходе торгов. Банк ожидает чистую прибыль за апрель-июнь в размере 400 миллионов евро, а выручку в размере 6,6 миллиарда евро, что значительно лучше прогнозов чистой прибыли в 159 миллионов евро и выручки в 6,4 миллиарда евро, отмечает газета The Wall Street Journal