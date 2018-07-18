Связь-Банк повысил долларовую доходность двух вкладов

Связь-Банк повысил ставки по вкладам «Максимальный доход» и «Ежемесячный доход» при привлечении средств в долларах.

Так, «Максимальный доход» (от 500 долларов, сроки — три, шесть месяцев, один или три года) открывается теперь под 0,8—2,5% годовых (ранее — под 0,5—2,05%). По вкладам на три, шесть месяцев и год проценты выплачиваются в конце срока, на три года — ежегодно.

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«Ежемесячный доход» (от 500 долларов на три, шесть месяцев или год) привлекается в данный момент под 0,8—2,47% годовых (вместо 0,48—2,05%). Проценты ежемесячно выплачиваются или капитализируются.

Пополнение счета и частичное снятие средств не предусмотрены.