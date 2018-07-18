Объем предложения квартир в новостройках массового сегмента в Москве за год упал на 31%

Количество квартир в новостройках массового сегмента в Москве сократилось за год сократилось на 31% и в настоящее время составляет 14,8 тысячи, сообщается на сайте компании «Метриум».

«По итогам июня на московском рынке новостроек массового сегмента было представлено 14,8 тысячи квартир. Между тем в июне 2017 года число таких объектов в продаже оценивалось в 21,6 тысячи единиц. Таким образом, за год объем предложения сократился на треть и достиг уровня, сопоставимого с июнем 2016 года (15,1 тысячи квартир)», — отмечается в сообщении.

В период с июня 2017 года до июня 2018 года ежемесячно число представленных в продаже объектов сокращалось в среднем на 3%, причем в первом полугодии 2018 года в среднем предложение столичных новостроек эконом— и комфорт-класса уменьшалось на 4% в месяц. В итоге суммарная площадь всех квартир данного сегмента в продаже сократилась до 889 тысяч квадратных метров, что на 27% меньше, чем в июне 2017 года.

Одновременно замедлились темпы выхода на рынок новых проектов. Так, за первое полугодие 2018 год в столице поступили в продажу семь жилых комплексов комфорт-класса, тогда как годом ранее стартовала реализация 18 жилых комплексов.

«Несмотря на сокращение числа представленных в продаже квартир, суммарное количество проектов остается большим. В июне 2018 года в Москве насчитывалось 76 проектов комфорт-класса, тогда как в июне 2017 — 66, а в том же месяце 2016 года — 45. При этом объем предложения на начальной стадии строительства уменьшается. Год назад на котловане шла реализация 22% первичных квартир, а сейчас — 17%. Спрос при этом за год вырос в 1,5 раза», — добавляется в сообщении.

Как пояснила генеральный директор «Метриум» Наталья Круглова , сокращение предложения первичных квартир совпадает по времени с взрывным ростом спроса в Москве, вызванным ипотечным бумом.

«Вымывание» объема предложения из-за повышения покупательской активности стало основным результатом развития рынка в последний год. Вместе с тем число проектов не уменьшается. Количество корпусов в продаже с июня 2017 по июнь 2018 увеличилось на 14%. Такое противоречие говорит об одном — несмотря на высокую интенсивность, спрос еще намного меньше предложения», — сказала она.

В свою очередь, генеральный директор ООО «Ривер Парк» Лариса Швецова, отметила, что стремительное сокращение предложение в массовом сегменте не было бы возможным без уменьшения бюджета покупки.

«Благодаря сдержанной ценовой политике девелоперов на рынке была создана благоприятная для покупателей среда, которая привлекла большое количество клиентов. Как только ставки по ипотеке начали сокращаться, потенциал спроса был реализован», — сказала Шевцова.