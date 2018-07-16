SAP вложила 20 млн евро в инновационный центр в Москве

МОСКВА , 16 июл — РИА Недвижимость. Немецкий производитель программного обеспечения SAP построил в Москве инновационный центр стоимостью 20 миллионов евро.

"На данный момент инвестиции составляют около 20 миллионов евро, это строительство и оборудование центра", — рассказала в понедельник журналистам исполнительный директор SAP в СНГ Наталия Парменова

Центр площадью 3 тысячи квадратных метров расположен на Космодамианской набережной и является вторым по величине из восьми инновационных центров SAP в мире. Самый крупный центр IT-компании находится в Нью-Йорке

Инновационные центры служат местом для разработки и демонстрации новых продуктов и сервисов компании.

SAP SE — немецкая компания, производитель программного обеспечения для организаций. Штаб-квартира расположена в Вальдорфе. Компания занимается разработкой автоматизированных систем управления. Компания представлена на российском рынке с 1992 года.