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Сильнее всех смотрятся облигации «Казмунайгаза», «Газпрома» и украинских банков
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Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным
Жену Трампа высмеяли перед встречей с Путиным

Сильнее всех смотрятся облигации «Казмунайгаза», «Газпрома» и украинских банков 

Прайм 2 часа назад
Прежде всего, отметим ценовой рост высокодоходных облигаций НК Альянс: в частности, VOSTOK 20 (YTM 30,0%) по итогам недели укрепился в цене на 1,6 пп. Бумаги других нефтегазовых компаний отстали от суверенного сегмента. Сильнее других в секторе смотрелись облигации Казмунайгаза и Газпрома, длинные выпуски которых закрылись снижением доходностей на 17–19 бп. Котировки KZOKZ 30 (YTM 5,0%) и GAZPRU 34 (YTM 5,9%) за неделю вырослина 1,7–1,8 пп. В нефтегазовом секторе Азербайджана SGCAZE 26 (YTM 5,4%) подорожал примерно на 0,7 пп, опустившись в доходности на 10 бп. В то же время облигации SOCAR снизились в доходности всего на 5 бп. Облигации большинства российских эмитентов опустились в доходности всего на 3–5 бп.
В сегменте банковских облигаций в центре внимания оказались украинские бумаги и российские высокодоходные субординированные выпуски. В частности, EXIMUK 22 (YTM 7,9%) и OSCHAD 23 (YTM 8,0%) за неделю опустились в доходности более чем на 100 бп (+1,8 пп в цене). Среди российских бумаг опережающую динамику показали бессрочные CRBKMO (YTC 13,5%) и CRBKMO 27 (YTM 12,0%), прибавившие в цене около 3,0–3,8 пп. Старшие выпуски банков Казахстана и России снизились в доходности в среднем на 6–8 бп, тогда как доходности SBERRU 22 (YTM 4,5%), KAZNMH 23 (YTM 4,4%) и DBKAZ 20 (YTM 3,8%) опустились примерно на 15 бп н/н.
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