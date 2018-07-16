Сильнее всех смотрятся облигации «Казмунайгаза», «Газпрома» и украинских банков 

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Рубль продолжил демонстрировать "отвязанность" от нефти, укрепившись против нее

На российском рынке появляются свежие деньги накануне встречи Трампа с Путиным

Цены на нефть в Европе упали перед встречей Трампа и Путина