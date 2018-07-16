S&P500 придется отступить до 2795 пунктов

Фондовые индексы США завершили торги 13 июля в небольшом плюсе. S&P500 прибавил 0,11% и закрылся на пятимесячном максимуме. NASDAQ Composite, поднявшись всего на два пункта, сумел достичь нового исторического пика. Позитивная динамика в целом сохраняется, несмотря на снижение в финансовом секторе, вызванное разочарованием отчетами о прибыли трех крупнейших банков.

Доллар снизился к основным валютам, в том числе к евро он опустился с 1,1670 до 1,1684.

J. P. Morgan Chase, Wells Fargo & Co, Citigroup Inc. дали старт сезону отчетности за 2-й квартал. Результаты JPM и Citi превзошли ожидания рынка, зафиксировав рост прибыли, чего не скажешь про Wells Fargo. Акции всех трех банков упали от 0,5% до 2,2%, так как их квартальные показатели не смогли придать инвесторам уверенности в перспективах дальнейшего роста.

Неоднозначная макростатистика из Китая вызвала на площадках АТР снижение, которое может распространиться и на Штаты. Сомнения в способности китайской экономики противостоять рискам торговой войны волнуют инвесторов. И, хотя американский рынок поднялся выше 2800 пунктов, для дальнейшего восходящего движения на таком внешнем фоне сил у него может не хватить. Мы ожидаем, что S&P500 в ходе предстоящей сессии опустится на 0,2%, до 2795 пунктов.

Из важной экономической статистики сегодня стоит обратить внимание на данные о динамике розничных продаж за июнь. По нашим прогнозам, их рост превзойдет общерыночный консенсус, что поддержит акции ритейлеров в преддверии публикации их финансовых отчетов.