Стоимость банков на SPBEx вырастет на 11-13% в год после их отчетности

В конце прошлой–в течение этой недели отчитываются известные финансовые бренды: крупные розничные банки JP Morgan, Wells Fargo и Citigroup, региональный банк Comerica, фонд Blackrock, страховщик Progressive, брокер Schwab. Диверсифицированный портфель из банковских бумаг на Санкт-Петербургской Бирже может вырасти на +11%-+13% в течение года, хотя и не сразу после банковской отчётности.

Благодаря большей доли консервативных бумаг, в том числе финансовых, индекс Dow 30 вырос на +2,3% в неделю до 25019,41, и S&P 500 увеличился на +1,5% за четверть месяца до 2801,31 пункта, потому что росту Amazon Oracle на +6% за 5 торговых сессий, и Microsoft и Adobe — на +4%, сопутствовали снижение котировок части магазинов одежды и ЖКХ и крупная сделка Broadcom.

Поводы держать бумаги JP Morgan (JPM) на Бирже Санкт-Петербурга

• это крупнейший по активам розничный кредитор США

• превышение прогноза по прибыли трейдингового подразделения, возможно, из-за шорта на биткойн,

• рост общего финансового результата на +18% вместо ожидавшихся 9,4%,

• 14-й квартал чистые доходы выше прогнозов, расширение выручки на +13%,

• совместный с Berkshire и Amazon проект страхования сотрудников,

• расширение брокерского бизнеса в Китай

• уже одобренное ФРС повышение дивидендов на +43% с 56 до 80 центов,

• программа выкупа акций на сумму до $20,7 млрд (свыше 5,7% капитализации).

Аргументы за бумаги Citigroup (С) на Бирже Санкт-Петербурга следующие:

• рост прибыли на акцию на +27% в год благодаря увеличению чистого дохода на +16% и уменьшению акций в обращении на 8% в год,

• повышение дивидендов на +41% до 45 центов,

• планы выкупить акций за год на $17,6 млрд (более 10,5% рыночной стоимости),

• цена к чистым активам 0,9 против 1,2 у Bank of America и 1,6 у JP Morgan,

• крупные банки США прошли усложнённые стресс-тесты ФРС,

• банки в последнее время торговались лучше рынка при более ровной кривой доходности и всё ещё низких ставках ФРС.

На этой неделе Bank of America и сервис видеотрансляций Netflix отчитываются 16 июля, фармацевт Johnson & Johnson , авиакомпания United Continental, железнодорожник CSX, оборонный концерн Lockheed Martin — 17 июля, Microsoft — 19 июля, Amazon.Com с 16 июля проводит самый длинный в истории день распродаж для подписчиков сервиса Prime.

Из макроэкономики: в понедельник выйдут статистика по розничным продажам (прогноз +0,8% в месяц), индекс ФРБ Нью-Йорка Empire State, во вторник данные по промпроизводству (-0,1% в месяц), индекс жилищного рынка NAHB, данные по потокам капитала TIC, в среду — отчёты по закладкам новых домов, по запасам нефти, в четверг — индексы ФРБ Филадельфии и опережающих индикаторов Conference Board, данные по заявкам на пособие по безработице, в пятницу — встречи ОПЕК в расширенном формате.

Портфельное IPO Xiaomi растёт на +23,5% от цены размещения. Следующее аналогичное по размеру размещение — Мэйтуань-Дяньпин, хотя рекомендации его в фонд пока не было.