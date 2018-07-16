Ещё
OnePlus 6 в России потерял почти треть от официальной цены
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

OnePlus 6 в России потерял почти треть от официальной цены 

Android Insider 1 час назад
Фото: Android Insider
OnePlus 6 потерял порядка 30% от официальной цены на российском рынке, убедился AndroidInsider.ru. Несмотря на то что с момента официального появления смартфона в отечественной рознице не прошло и недели, ритейлеры активно конкурируют за внимание потребителей, стремясь предложить тем максимум выгоды.
OnePlus 6 — цена в России
По состоянию на 16 июля 2018 года, OnePlus 6 в базовой конфигурации с объемами оперативной и встроенной памяти 6/64 ГБ в России можно приобрести по цене ниже 32 000 рублей. Об этом свидетельствуют данные независимой платформы «Яндекс. Маркет», которыми руководствовался AndroidInsider.ru.
Очевидно, что озвученный ценник относится к смартфону, ввезенному в страну в обход официальных каналов поставок. Такие аппараты не имеют сертификации РСТ, а также не попадают под официальную гарантийную программу, перекладывая ответственность за поломки или брак на самого покупателя.
OnePlus 6 — официальная цена
У авторизованных ритейлеров, представителями которой являются сети «Связной» и МТС, OnePlus 6 в той же конфигурации доступен за 43 990 и 44 990 рублей соответственно. Такой разброс цен между «серой» и официальной розницей может серьезно отпугнуть потребителей, не сумев заманить их даже гарантией.
Обсудить эту и другие новости Android можно в нашем Telegram-чате.
Android Insider: последние новости
Как опозориться дважды за день. Метод Xiaomi Ещё дороже? Сколько будет стоить Galaxy Note 9 Обновление Сервисов Google Play сломало приложения на Huawei и Honor
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина385
Грудинин развелся51
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»391
Туринская плащаница оказалась подделкой61
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией105
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение