OnePlus 6 в России потерял почти треть от официальной цены

OnePlus 6 потерял порядка 30% от официальной цены на российском рынке, убедился AndroidInsider.ru. Несмотря на то что с момента официального появления смартфона в отечественной рознице не прошло и недели, ритейлеры активно конкурируют за внимание потребителей, стремясь предложить тем максимум выгоды.

OnePlus 6 — цена в России

По состоянию на 16 июля 2018 года, OnePlus 6 в базовой конфигурации с объемами оперативной и встроенной памяти 6/64 ГБ в России можно приобрести по цене ниже 32 000 рублей. Об этом свидетельствуют данные независимой платформы «Яндекс. Маркет», которыми руководствовался AndroidInsider.ru.

Очевидно, что озвученный ценник относится к смартфону, ввезенному в страну в обход официальных каналов поставок. Такие аппараты не имеют сертификации РСТ, а также не попадают под официальную гарантийную программу, перекладывая ответственность за поломки или брак на самого покупателя.

OnePlus 6 — официальная цена

У авторизованных ритейлеров, представителями которой являются сети «Связной» МТС , OnePlus 6 в той же конфигурации доступен за 43 990 и 44 990 рублей соответственно. Такой разброс цен между «серой» и официальной розницей может серьезно отпугнуть потребителей, не сумев заманить их даже гарантией.

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