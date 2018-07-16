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Бывшей жене Игоря Горина не достанутся его деньги
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Бывшей жене Игоря Горина не достанутся его деньги 

Деловое сообщество 1 час назад
Бывшей жене Игоря Горина Наталье Арбитражный суд отказал во включении ее в число кредиторов ростовского бизнесмена. Это следует из опубликованных на портале суда материалов. Иск женщина подала около месяца назад, требуя с бывшего супруга более 7 млн руб. Брак между ними был зарегистрирован в апреле 1973 года, а в конце 2013 года они заключили брачный договор, согласно которому к Наталье Гориной перешла часть совместно нажитого имущества: домовладение, квартира. Помимо этого, Игорь Горин взял на себя обязанность купить ей автомобиль, неуказанное ООО, а также собаку, выплатить супруге 180 тыс. руб. (6,3 тыс. долларов) до 2004 года и 21,6 млн руб (720 тыс. долларов) с 2004 года за последующие 15 лет. Тем не менее, в суде ответчик доказал, что выполнял условия договора, на что у него есть соответствующие документы. Тем не менее, Наталья Горина собирается обжаловать решение Арбитражного суда. Основным кредитором по делу о банкротстве бизнесмена Игоря Горина стала компания «Агроком Холдинг», входящая в структуры Ивана Саввиди. Сумма их требований превышает 3,7 млрд руб.
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