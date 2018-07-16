Грузооборот портов Каспия вырос на 45,9% 

За 6 месяцев рост грузооборота портов Каспийского бассейна составил +39,1% к уровню 2017 года. Эксперты связывают такой всплеск перевалки с утвержденной в ноябре 2017 года правительством РФ стратегией развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года, а также возвращением ряда грузовладельцев в порты Каспия. В частности, управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова отметила начавшийся процесс восстановления перевалки наливных грузов, идущих транзитом из Казахстана, после снятия запрета Минэнерго РФ на транспортировку нефти с содержанием серы, превышающем 0,6% (у казахстанской нефти этот показатель равен 1,2%).
Объем перевалки наливных грузов в январе-июне 2018 г. увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сухогрузов — на 10,4%, в том числе за счет увеличения поставок зерна в Иран. В 2014-2017 гг. перевалка нефтеналивных грузов сокращалась, поэтому можно говорить об «эффекте низкой базы». Так как на Каспийском море объемы перевалки небольшие — всего 4-5 млн т в год, то грузооборот может и в дальнейшем показывать высокую положительную динамику. «В прошлом году Махачкалинский порт сократил перевалку нефти в 1,6 раза. В текущем году планируется утроить перевалку за счет совершенствования инфраструктуры порта. Вместе с тем сильнейшая конкуренция со стороны порта Баку, который в последнее время увеличивает свои мощности, будет существенно ограничивать возможности по дальнейшему наращиванию перевалки нефти», — комментирует Л. Симонова.