Ещё
Грузооборот портов Каспия вырос на 45,9%
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Грузооборот портов Каспия вырос на 45,9% 

РЖД-Партнер 1 час назад
Фото: РЖД-Партнер
За 6 месяцев рост грузооборота портов Каспийского бассейна составил +39,1% к уровню 2017 года. Эксперты связывают такой всплеск перевалки с утвержденной в ноябре 2017 года правительством РФ стратегией развития российских морских портов в Каспийском бассейне, железнодорожных и автомобильных подходов к ним в период до 2030 года, а также возвращением ряда грузовладельцев в порты Каспия. В частности, управляющий партнер M. A. Research Людмила Симонова отметила начавшийся процесс восстановления перевалки наливных грузов, идущих транзитом из Казахстана, после снятия запрета Минэнерго РФ на транспортировку нефти с содержанием серы, превышающем 0,6% (у казахстанской нефти этот показатель равен 1,2%).
Объем перевалки наливных грузов в январе-июне 2018 г. увеличился более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 г., сухогрузов — на 10,4%, в том числе за счет увеличения поставок зерна в Иран. В 2014-2017 гг. перевалка нефтеналивных грузов сокращалась, поэтому можно говорить об «эффекте низкой базы». Так как на Каспийском море объемы перевалки небольшие — всего 4-5 млн т в год, то грузооборот может и в дальнейшем показывать высокую положительную динамику. «В прошлом году Махачкалинский порт сократил перевалку нефти в 1,6 раза. В текущем году планируется утроить перевалку за счет совершенствования инфраструктуры порта. Вместе с тем сильнейшая конкуренция со стороны порта Баку, который в последнее время увеличивает свои мощности, будет существенно ограничивать возможности по дальнейшему наращиванию перевалки нефти», — комментирует Л. Симонова.
РЖД-Партнер: последние новости
INFOLine Rail Russia TOP: дефицит полувагонов провоцирует рост арендных ставок Грузооборот морских портов РФ в январе-июне 2018 г. вырос на 2,8%, до 394,8 млн тонн Китай введет полный запрет на импорт отходов к 2020 году
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина390
Грудинин развелся52
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»393
Туринская плащаница оказалась подделкой67
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией106
Видео
04:22
Трамп нашел причину плохих отношений с Россией
Политика
06:10
Комитет Думы поддержал пенсионную реформу
Экономика
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Политика
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика Другое
06:21
В Германии запустили дизель с 75-летней подлодки
Армия
06:14
Западные СМИ отреагировали на «сухого» Путина
Политика В мире
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:19
С Бритни Спирс произошел конфуз на концерте
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение