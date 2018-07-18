ЮниКредит Банк улучшил условия кредитования для пенсионеров

ЮниКредит Банк обновил условия кредита «Наличными» для лиц, достигших пенсионного возраста и продолжающих официальную трудовую деятельность.

Процентная ставка снизилась на два процентных пункта и теперь составляет 17,9% годовых. Максимальный срок финансирования увеличился с трех до пяти лет, а максимальная сумма — со 150 тыс. до 500 тыс. рублей.

Заимствование выдается без залога и поручительства. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 4 п. п.

Продуктовый виджет

«Как правило, пенсионеры считаются более надежными заемщиками, чем обычные клиенты с «улицы», и, соответственно, банки предлагают для них дополнительные скидки. В ЮниКредит Банке напротив, ставка для пенсионеров значительно выше (на четыре процентных пункта), чем для новых заемщиков, не достигших пенсионного возраста. При этом, как и по другим программам банка, сохраняется довольно крупная надбавка за отказ от личного страхования», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.

Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.