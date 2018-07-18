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ЮниКредит Банк улучшил условия кредитования для пенсионеров
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ЮниКредит Банк улучшил условия кредитования для пенсионеров 

Банки.ру 33 минуты назад
Фото: Единый реестр застройщиков
ЮниКредит Банк обновил условия кредита «Наличными» для лиц, достигших пенсионного возраста и продолжающих официальную трудовую деятельность.
Процентная ставка снизилась на два процентных пункта и теперь составляет 17,9% годовых. Максимальный срок финансирования увеличился с трех до пяти лет, а максимальная сумма — со 150 тыс. до 500 тыс. рублей.
Заимствование выдается без залога и поручительства. При отказе от личного страхования ставка увеличится на 4 п. п.
Продуктовый виджет
«Как правило, пенсионеры считаются более надежными заемщиками, чем обычные клиенты с «улицы», и, соответственно, банки предлагают для них дополнительные скидки. В ЮниКредит Банке напротив, ставка для пенсионеров значительно выше (на четыре процентных пункта), чем для новых заемщиков, не достигших пенсионного возраста. При этом, как и по другим программам банка, сохраняется довольно крупная надбавка за отказ от личного страхования», — отмечает ведущий эксперт по кредитным продуктам Банки.ру Анастасия Белик.
Комиссии за рассмотрение, выдачу и обслуживание кредита не взимаются.
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