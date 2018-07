Рынок акций Китая закрылся падением, Shanghai Composite снизился на 0,61%

Investing.com — Фондовый рынок Китая завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов банковских услуг, недвижимости и финансов.

На момент закрытия на Шанхайской фондовой бирже Shanghai Composite снизился на 0,61%, индекс SZSE Component упал на 0,10%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Shanghai Composite по итогам сегодняшних торгов были акции Baotailong New Materials Co Ltd (SS:601011), которые подорожали на 0,550 п. (10,07%), закрывшись на отметке в 6,010. Котировки Fangxing Sci (SS:600552) выросли на 0,460 п. (10,07%), завершив торги на уровне 5,030. Бумаги Nanjing Xinjiekou Department Store Co Ltd (SS:600682) выросли в цене на 1,38 п. (10,04%), закрывшись на отметке 15,13.

Лидерами падения стали акции Anji Foodstuff Co Ltd (SS:603696), цена которых упала на 2,060 п. (10,02%), завершив сессию на отметке 18,500. Акции Fujian Furi Electronics Co Ltd (SS:600203) поднялись на 0,71 п. (10,01%), закрывшись на уровне 6,38, а Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd (SS:600165) снизились в цене на 0,790 п. (10,00%) и завершили торги на отметке 7,110.

В лидерах роста среди компонентов индекса SZSE Component по итогам сегодняшних торгов были акции Anhui Shengyun Environment-Protection Group Co Ltd (SZ:300090), которые подорожали на 10,05% до отметки 4,05, Shenzhen Shenxin Taifeng Group Co Ltd (SZ:000034), которые набрали 10,03%, закрывшись на уровне 15,69, а также акции ZTE Corp (SZ:000063), которые повысились на 10,00%, завершив сессию на отметке 15,51.

Лидерами падения стали акции Inner Mongolia Hotision Monsod (SZ:300355), которые снизились в цене на 10,03%, закрывшись на отметке 5,29. Акции компании Guangdong Eastone Century Technology Co Ltd (SZ:300310) потеряли 10,00% и завершили сессию на уровне 5,13. Котировки BGI Genomics Co Ltd (SZ:300676) снизились в цене на 10,00% до отметки 92,30.

На Шанхайской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (753) превысило количество закрывшихся в плюсе (599), а котировки 67 акций практически не изменились.

Котировки акций Anji Foodstuff Co Ltd (SS:603696) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 10,02%, 2,060 п., и завершили торги на отметке 18,500. Котировки акций Fujian Furi Electronics Co Ltd (SS:600203) упали до 3-летнего минимума, снизившись на 10,01%, 0,71 п., и завершили торги на отметке 6,38. Котировки акций Ningxia Xinri Hengli Steel Wire Rope Co Ltd (SS:600165) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,00%, 0,790 п., и завершили торги на отметке 7,110. Котировки акций Inner Mongolia Hotision Monsod (SZ:300355) упали до 52-недельного минимума, подешевев на 10,03%, 0,59 п., и завершили торги на отметке 5,29. Котировки акций Guangdong Eastone Century Technology Co Ltd (SZ:300310) упали до 3-летнего минимума, подешевев на 10,00%, 0,57 п., и завершили торги на отметке 5,13.

Индекс волатильности CBOE China Etf Volatility, который формируется на основе показателей торговли опционами на Shanghai Composite, существенно не изменился 0,00% до отметки 21.80.

Фьючерс на фьючерс на золото с поставкой в августе прибавил 0,11%, или 1,40, достигнув отметки $1.242,60 за тройскую унцию. Что касается других товаров, цены на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре снизились на 0,81%, или 0,57, до $69,38 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре подешевели на 0,37%, или 0,28, до отметки $75,05 за баррель.

Между тем на рынке Форекс пара USD/CNY снизилась на 0,00% до 6,6899, а котировки EUR/CNY повысились на 0,05%, достигнув отметки 7,8231.

Фьючерс на индекс USD практически не изменился 0,00% до 94,44.