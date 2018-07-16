ЧМ-2018 поднял популярность футбола на 22%

Чемпионат мира по футболу стал самым значимым спортивным событием в мире в 2018 году. Ажиотаж вокруг всенародно любимой игры и приятные сюрпризы от сборной России ощутимо подняли спрос на футбольную экипировку — интерес вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Эксперты Avito проанализировали рынок спортивных товаров и узнали, сколько стоит быть футболистом в этом году.

Спрос растет: россиянам нужны бутсы

В июне 2018 года спрос на футбольную экипировку в среднем в России вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным товаром оказались бутсы — три четверти запросов в июне пришлось именно на профессиональную футбольную обувь. На втором месте оказались футбольные мячи (12%), а на третьем — форма (8%). Россияне либо не боятся получить травму, либо играют очень аккуратно, так как наименьший спрос пришелся на футбольные щитки — всего 3%. Стоит отметить, что за год спрос увеличился на все изделия. Сильнее всего он вырос на бутсы — почти в два раза.

Красноярске и Больше других к футболу за год пристрастились жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Тюмени . А в Екатеринбурге Ижевске спрос на экипировку, напротив, снизился.

Стоимость товаров: игра стоит свеч

Чтобы выглядеть, как профессиональный футболист, российскому болельщику в июне 2018 года в среднем пришлось выложить за экипировку 5 950 рублей — это на 10% ниже цены за аналогичный период 2017 года.

Заметнее всего выросла стоимость футбольных мячей — на 25%, составив 3 882 рубля против 2 878 рублей в прошлом году. Далее следуют щитки с ростом на 2% (до 509 рублей с 498 рублей). Футбольная форма, наоборот, упала в цене на 3%, ее средняя стоимость составила 1 280 рублей вместо 1 320 рублей. А цена футбольных бутс практически не изменилась: 1 680 рублей в этом году — всего на два рубля меньше, чем в июне прошлого года.

Дешевле всего выйти на футбольное поле в полном обмундировании можно в Омске (3 752 рубля), Ульяновске (3 735 рублей) и Тольятти (3 531 рубль). Дороже всего любовь погонять мяч обходится жителям Ижевска (14 849 рублей), Москвы (9 829 рублей) и Иркутска (9 141 рубль). Цены сильнее всего упали в Ульяновске (-68%), Саратове (-45%) и Новосибирске (-41%). Наибольший рост цен наблюдался в Иркутске (61%), Тюмени (50%) и Москве (33%).

Стоит отметить, что интерес к футбольной экипировке неудивителен: согласно майскому опросу Avito, треть россиян были бы рады видеть сына в форме сборной страны.