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ЧМ-2018 поднял популярность футбола на 22%
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ЧМ-2018 поднял популярность футбола на 22% 

Вести.Ru 2 часа назад
Фото: Вести.Ru
Чемпионат мира по футболу стал самым значимым спортивным событием в мире в 2018 году. Ажиотаж вокруг всенародно любимой игры и приятные сюрпризы от сборной России ощутимо подняли спрос на футбольную экипировку — интерес вырос на 22% по сравнению с прошлым годом. Эксперты Avito проанализировали рынок спортивных товаров и узнали, сколько стоит быть футболистом в этом году.
Спрос растет: россиянам нужны бутсы
В июне 2018 года спрос на футбольную экипировку в среднем в России вырос на 22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Самым популярным товаром оказались бутсы — три четверти запросов в июне пришлось именно на профессиональную футбольную обувь. На втором месте оказались футбольные мячи (12%), а на третьем — форма (8%). Россияне либо не боятся получить травму, либо играют очень аккуратно, так как наименьший спрос пришелся на футбольные щитки — всего 3%. Стоит отметить, что за год спрос увеличился на все изделия. Сильнее всего он вырос на бутсы — почти в два раза.
Больше других к футболу за год пристрастились жители Ростова-на-Дону, Воронежа и Тюмени. А в Екатеринбурге, Красноярске и Ижевске спрос на экипировку, напротив, снизился.
Стоимость товаров: игра стоит свеч
Чтобы выглядеть, как профессиональный футболист, российскому болельщику в июне 2018 года в среднем пришлось выложить за экипировку 5 950 рублей — это на 10% ниже цены за аналогичный период 2017 года.
Заметнее всего выросла стоимость футбольных мячей — на 25%, составив 3 882 рубля против 2 878 рублей в прошлом году. Далее следуют щитки с ростом на 2% (до 509 рублей с 498 рублей). Футбольная форма, наоборот, упала в цене на 3%, ее средняя стоимость составила 1 280 рублей вместо 1 320 рублей. А цена футбольных бутс практически не изменилась: 1 680 рублей в этом году — всего на два рубля меньше, чем в июне прошлого года.
Дешевле всего выйти на футбольное поле в полном обмундировании можно в Омске (3 752 рубля), Ульяновске (3 735 рублей) и Тольятти (3 531 рубль). Дороже всего любовь погонять мяч обходится жителям Ижевска (14 849 рублей), Москвы (9 829 рублей) и Иркутска (9 141 рубль). Цены сильнее всего упали в Ульяновске (-68%), Саратове (-45%) и Новосибирске (-41%). Наибольший рост цен наблюдался в Иркутске (61%), Тюмени (50%) и Москве (33%).
Стоит отметить, что интерес к футбольной экипировке неудивителен: согласно майскому опросу Avito, треть россиян были бы рады видеть сына в форме сборной страны.
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