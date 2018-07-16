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Россияне сократили потребление шоколада и кофе
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Россияне сократили потребление шоколада и кофе 

Sostav.ru 26 минут назад
Фото: Sostav.ru
Depositphotos
В июне россияне сократили потребление шоколада, кофе и молока, однако увеличили потребление бутилированной воды. Все четыре продукта входят в индекс «Кофе с молоком», который снизился на 4,5% по сравнению с маем, а в годовом выражении уменьшился на 5,8%, достигнув самого низкого значения с 2015 года, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».
По сравнению с маем россияне сократили потребление всех продуктов, входящих в индекс, кроме воды: ее покупки выросли на 4,3%. Закупки кофе в прошлом месяце снизились на 2,9%, молока — на 4,7%, шоколада — на 6%. Единственным продуктом индекса, продемонстрировавшим рост, стала вода, покупки которой выросли на 9,9%. Что касается цены, то вода также показала рост, правда, не очень значительный — на 1%. Все остальное подешевело — кофе на 5,9%, молоко — на 1,1%, шоколад — на 4%", — отмечает «Ромир».
Аналитики объясняют динамику индекса сезонными факторами: летом воды пьют больше, в то время как кофе с молоком, так же, как и шоколад, предпочитают в холодное время года. Однако роль сыграли и меры экономии, к которым прибегают большинство домохозяйств. Вероятно, домохозяйства продолжают экономить на том, что не является предметом первой необходимости.
При этом указывается, что жители российской столицы, напротив, продемонстрировали рост покупок кофе.
«Неожиданный, на фоне общероссийской тенденции, июньский рост продаж кофе в Москве объясняется, вероятно, тем, что торговые сети именно в столице провели наиболее удачные акции по привлечению покупателей к данному товару», — сообщили в исследовании.
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