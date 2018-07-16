Россияне сократили потребление шоколада и кофе

Depositphotos

В июне россияне сократили потребление шоколада, кофе и молока, однако увеличили потребление бутилированной воды. Все четыре продукта входят в индекс «Кофе с молоком», который снизился на 4,5% по сравнению с маем, а в годовом выражении уменьшился на 5,8%, достигнув самого низкого значения с 2015 года, сообщается в исследовании холдинга «Ромир».

По сравнению с маем россияне сократили потребление всех продуктов, входящих в индекс, кроме воды: ее покупки выросли на 4,3%. Закупки кофе в прошлом месяце снизились на 2,9%, молока — на 4,7%, шоколада — на 6%. Единственным продуктом индекса, продемонстрировавшим рост, стала вода, покупки которой выросли на 9,9%. Что касается цены, то вода также показала рост, правда, не очень значительный — на 1%. Все остальное подешевело — кофе на 5,9%, молоко — на 1,1%, шоколад — на 4%", — отмечает «Ромир».

Аналитики объясняют динамику индекса сезонными факторами: летом воды пьют больше, в то время как кофе с молоком, так же, как и шоколад, предпочитают в холодное время года. Однако роль сыграли и меры экономии, к которым прибегают большинство домохозяйств. Вероятно, домохозяйства продолжают экономить на том, что не является предметом первой необходимости.

При этом указывается, что жители российской столицы , напротив, продемонстрировали рост покупок кофе.

«Неожиданный, на фоне общероссийской тенденции, июньский рост продаж кофе в Москве объясняется, вероятно, тем, что торговые сети именно в столице провели наиболее удачные акции по привлечению покупателей к данному товару», — сообщили в исследовании.