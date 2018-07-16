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Спрос на хороший кофе подстегнул продажи кофемашин
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Спрос на хороший кофе подстегнул продажи кофемашин 

Финмаркет 22 минуты назад
Фото: Финмаркет
В России за последние полгода спрос на кофеварки и кофемашины неожиданно подскочил более чем на треть. Как отмечают представители одной из крупнейших торговых сетей по продаже бытовой техники, за полгода россияне купили 450 тысяч кофейных аппаратов. Более того, продажи автоматических кофемашин в этот период превысили показатели докризисного 2014 года почти в 2 раза. И это несмотря на то, что сами аппараты подорожали за это время на 30%, и сегодня средняя цена такой машины составляет 34 тыс. руб., пишет "Российская газета".
Эти данные, по словам исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» Дмитрия Вострикова, можно объяснить несколькими факторами. Во-первых, продолжающийся рост культуры потребления натурального кофе. Если до 2016 года потребление растворимого и натурального кофе соотносилось как 80/20, то сегодня это соотношение составляет 65/35.
Как отмечает эксперт, натуральный кофе, как зерновой, так и молотый, стали потреблять все больше домохозяйств. Плюс к этому значительно выросло предложение кофейных аппаратов, а значит, и конкуренция на этом рынке, в результате цены стали более доступными.
"По итогам прошлого года объем рынка кофе в России вырос со 150 тысяч до 163 тысяч тонн", — рассказал «РГ» гендиректор Российской ассоциации производителей чая и кофе ("Росчайкофе") Рамаз Чантурия. Тенденция к росту сохраняется в основном за счет потребления жареного и молотого кофе.
Эксперты Роскачества подсчитали, что в среднем автоматическая кофемашина обойдется потребителю в 50 тыс. руб., кофейные зерна — в 2,5 тыс. руб. в год, еще 730 руб. уйдет на оплату электроэнергии. Итого, 365 чашек кофе будут стоить примерно 53,3 тыс. руб. в первый год и по 3,3 тыс. — в последующие.
Кофе, приготовленный на капсульной кофемашине, оказывается несколько дороже, учитывая, что для приготовления одной чашки необходимо использовать одну готовую капсулу. В среднем 365 капсул кофе обойдутся в 16,5 тыс. руб., потребление энергии — в те же 730 руб., а сама капсульная кофемашина стоит около 10 тыс. руб. Итого, в первый год ее использования надо заплатить 27,2 тыс. руб., а в последующие — 17,2 тыс.
Наиболее дорогостоящий способ — ежедневная покупка кофе в среднестатистической кофейне. В том случае придется отдать в среднем 43,8 тыс. руб. в год.
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