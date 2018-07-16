Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне

Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне

Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.

Прайм: последние новости

Рубль продолжил демонстрировать "отвязанность" от нефти, укрепившись против нее

Инвесторы ждут встречи Путина и Трампа и не проявляют активности

Рубль в начале дня рос к доллару и евро