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Бумаги компаний РФ дорожают в Лондоне
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Бумаги компаний РФ в основном дорожают в Лондоне 

Прайм 2 часа назад
Фото: globallookpress.com
Бумаги российских компаний в понедельник торгуются на Лондонской фондовой бирже (LSE) преимущественно в "зеленой зоне", свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 10.24 мск стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Роснефти" снижалась на 0,14% — до 6,46 доллара, "Лукойла" — росла на 0,58%, до 69,26 доллара, "Новатэка" — на 0,03%, до 152,45 долларов. Бумаги "Газпрома" дорожали на 0,24% — до 4,64 доллара, "Газпром нефти" — на 0,37%, до 27,25 доллара.
Стоимость бумаг ВТБ росла на 0,66% — до 1,59 доллара, Сбербанка — на 0,68%, до 15,25 доллара. Расписки TCS Group Holding Plc, в которую входит "Тинькофф банк", дорожали на 0,12%, до 21,78 доллара.
Расписки "Норникеля" дешевели на 4,19% — до 17,38 доллара, "Северстали" — дорожали на 0,72%, до 15,33 доллара, НЛМК — на 0,32%, до 25,28 доллара.
Бумаги "Магнита" снижались в цене на 0,41% — до 17,49 доллара, "Ленты" — на 0,57%, до 5,26 доллара. Расписки АФК "Система" дорожали на 0,1% — до 2,86 доллара.
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