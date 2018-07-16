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Акции «Мегафона» растут на 16%
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Акции «Мегафона» растут на 16% на фоне сообщений о делистинге с Лондонской биржи 

Rambler News Service 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Акции оператора «Мегафона» растут на 16% после того, как компания анонсировала делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи, свидетельствуют биржевые данные.
По состоянию на 10:10 по московскому времени стоимость акций «Мегафона» выросла на 16,07% — до 585 руб. за бумагу.
Ранее совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited. Делистинг с Лондонской биржи планируется осуществить после программы приобретения размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, в рамках которой планируется приобрести 20,8% всех выпущенных и размещенных акций.
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