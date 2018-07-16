Акции «Мегафона» растут на 16% на фоне сообщений о делистинге с Лондонской биржи

Акции оператора «Мегафона» растут на 16% после того, как компания анонсировала делистинг глобальных депозитарных расписок (ГДР) с Лондонской фондовой биржи, свидетельствуют биржевые данные.

По состоянию на 10:10 по московскому времени стоимость акций «Мегафона» выросла на 16,07% — до 585 руб. за бумагу.

Ранее совет директоров «Мегафона» одобрил решение о делистинге ГДР с Лондонской фондовой биржи и принял решение одобрить программу приобретения акций и ГДР компании его дочерней структурой MegaFon Investments Cyprus Limited. Делистинг с Лондонской биржи планируется осуществить после программы приобретения размещенных обыкновенных акций и ГДР компании, в рамках которой планируется приобрести 20,8% всех выпущенных и размещенных акций.