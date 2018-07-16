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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,43%
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Рынок акций Тайваня закрылся падением, Taiwan Weighted снизился на 0,43% 

Investing.com Россия 2 часа назад
Фото: Investing.com Россия
Investing.com — Фондовый рынок Тайваня завершил торги понедельника падением на фоне негативной динамики со стороны секторов, электроэнергетики и производства электронных комплектующих.
На момент закрытия на Тайваньской фондовой бирже Taiwan Weighted упал на 0,43%.
В лидерах роста среди компонентов индекса Taiwan Weighted по итогам сегодняшних торгов были акции Rexon Industrial Corp Ltd (TW:1515), которые подорожали на 4,35 п. (9,97%), закрывшись на отметке в 48,00. Котировки Century Iron And Steel Industrial Co Ltd (TW:9958) выросли на 6,40 п. (9,97%), завершив торги на уровне 70,60. Бумаги Advanced Power Electronics Corp (TW:8261) выросли в цене на 5,00 п. (9,90%), закрывшись на отметке 55,50.
Лидерами падения стали акции Walsin Technology Corp (TW:2492), цена которых упала на 30,00 п. (6,89%), завершив сессию на отметке 405,50. Акции Tai Twun Enterprise Co Ltd (TW:3432) поднялись на 1,35 п. (6,41%), закрывшись на уровне 19,70, а Holy Stone Enterprise Co Ltd (TW:3026) снизились в цене на 14,50 п. (5,84%) и завершили торги на отметке 234,00.
На Тайваньской фондовой бирже количество подешевевших бумаг (422) превысило количество закрывшихся в плюсе (371), а котировки 120 акций практически не изменились.
Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре потерял 0,93%, или 0,65, достигнув отметки $69,30 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре снизились на 0,85%, или 0,64, до $74,69 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подорожали на 0,30%, или 3,70, до отметки $1.244,90 за тройскую унцию.
Между тем на рынке Форекс пара USD/TWD снизилась на 0,11% до 30,545, а котировки TWD/CNY повысились на 0,09%, достигнув отметки 0,2196.
Фьючерс на индекс USD опустился на 0,13% до 94,32.
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