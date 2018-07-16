В Южной Кореи заявили о росте контрабанды наркотиков

ТОКИО, 16 июл — РИА Новости . Таможня Южной Кореи заявила о значительном увеличении объемов контрабанды наркотиков в стране в первом полугодии 2018 года.

Как сообщает пресс-служба ведомства, за этот период перехвачено 146,9 килограмма наркотических веществ на 203,3 миллиарда южнокорейских вон (около 180 миллионов долларов).

Таможня отмечает, что по сравнению с первой половиной 2017 года это почти четырехкратный рост контрабанды по объему и стоимости наркотиков. Более половины из них были доставлены по обычной международной почте.

Из перехваченных наркотиков больше всего оказалось метамфетамина — 60,1 килограмма. Также перехвачено 19 килограммов конопли и 8 килограммов кокаина.