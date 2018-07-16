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В Южной Кореи заявили о росте контрабанды наркотиков
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В Южной Кореи заявили о росте контрабанды наркотиков 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
ТОКИО, 16 июл — РИА Новости. Таможня Южной Кореи заявила о значительном увеличении объемов контрабанды наркотиков в стране в первом полугодии 2018 года.
Как сообщает пресс-служба ведомства, за этот период перехвачено 146,9 килограмма наркотических веществ на 203,3 миллиарда южнокорейских вон (около 180 миллионов долларов).
Таможня отмечает, что по сравнению с первой половиной 2017 года это почти четырехкратный рост контрабанды по объему и стоимости наркотиков. Более половины из них были доставлены по обычной международной почте.
Из перехваченных наркотиков больше всего оказалось метамфетамина — 60,1 килограмма. Также перехвачено 19 килограммов конопли и 8 килограммов кокаина.
Источниками контрабанды таможня Южной Кореи называет в основном США, Тайвань, Бразилию и Китай.
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