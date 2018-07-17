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ЦБ объяснил снижение в июне финансового рынка России
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ЦБ объяснил снижение в июне финансового рынка России 

Rambler News Service 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Банк России объяснил снижение в июне котировок в большинстве сегментов российского финансового рынка.
«Основным фактором стало общее снижение спроса на активы стран с формирующимися рынками», — говорится в обзоре «Ликвидность банковского сектора и финансовые рынки» за июнь.
ЦБ отмечает, что это было связано с несколькими факторами. Во-первых, негативное влияние на настроения инвесторов оказывают разгорающиеся торговые войны. Кроме того, растет привлекательность американских активов на фоне ускорения экономического роста в США — и, как следствие, пересмотра ожиданий изменения ставки ФРС США, — а также замедления роста в других странах.
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