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Рубль растет к доллару и евро
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Рубль растёт к доллару и евро 

RT на русском 1 час назад
Фото: РИА Новости
На открытии торгов рубль растёт к доллару и евро. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.
Курс доллара упал на 17 копеек — до 62,39 рубля.
Курс евро снизился на 5 копеек, составив 73,04 рубля.
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