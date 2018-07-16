Цена биткоина слабо растет, оставаясь около $6,3 тыс.

Самая популярная в мире криптовалюта биткоин (bitcoin) в понедельник слабо дорожает, аналитики допускают, что в текущем месяце цена может пробить отметку в 7 тысяч долларов, свидетельствуют данные бирж и комментарии экспертов.

По данным портала CoinMarketCap, высчитывающего среднюю цену более чем по 20 биржам, по состоянию на 09.24 мск биткоин дорожал на 1,48% — до 6,379 тысячи долларов. На крупнейшей по объему торгов криптовалютами бирже Binance биткоин рос в цене на 1,37% — до 6,36 тысячи долларов.

Другие криптовалюты также растут в стоимости. Ethereum дорожает на 2,72% — до 449,29 доллара. Ripple — на 1,4% — до 0,44 доллара, Bitcoin Cash — на 2,54%, до 722,48 доллара. По данным CoinMarketCap, капитализация рынка криптовалют составляет на данный момент 255,211 миллиарда долларов. На долю биткоина приходится примерно 43% всего рынка криптовалют.

"Уже вторую неделю биткоин торгуется в достаточно узком диапазоне 6-6,8 тысячи долларов. В текущем месяце он может протестировать отметку 7,3 тысячи, но для выхода выше нужен рост объемов торгов", — прокомментировал РИА Новости директор по инвестициям международной сети профессиональных инвесторов в цифровые активы CryptoLife Мансур Гусейнов.

Вместе с тем трейдеры обратили внимание на новость о том, что американская криптобиржа Coinbase рассматривает добавление на свою торговую платформу пяти новых криптовалют — Cardano, Basic Attention Token, Stellar Lumens, Zcash и 0x. Биржа в своем сообщении отметила, что в настоящее время работает с банками и регулирующими органами, чтобы максимально расширить правовое поле новых ак­ти­вов.