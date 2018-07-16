В Саратовской области резко упало производство стройматериалов

По данным Саратовстата, за январь-июнь 2018 года индекс промышленного производства в регионе вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако крайне отрицательную динамику показывает выпуск строительных материалов. В частности, за полгода производство кирпича строительного сократилось на 35% (всего 39 миллионов штук), кирпича керамического — минус 24% (53 миллиона штук). Товарного бетона стало меньше производиться на 38% (75 тысяч кубических метров), сборных блоков — на 9%. Также уменьшился объем выпуска стекла и стеклопакета — соответственно на 19 и 5%, блоков оконных — на 17%, древесины — минус 23%.