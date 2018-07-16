Ещё
В Саратовской области резко упало производство стройматериалов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Саратовской области резко упало производство стройматериалов 

САРАТОВ24 53 минуты назад
Фото: САРАТОВ24
По данным Саратовстата, за январь-июнь 2018 года индекс промышленного производства в регионе вырос на 5,3% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года. Однако крайне отрицательную динамику показывает выпуск строительных материалов. В частности, за полгода производство кирпича строительного сократилось на 35% (всего 39 миллионов штук), кирпича керамического — минус 24% (53 миллиона штук). Товарного бетона стало меньше производиться на 38% (75 тысяч кубических метров), сборных блоков — на 9%. Также уменьшился объем выпуска стекла и стеклопакета — соответственно на 19 и 5%, блоков оконных — на 17%, древесины — минус 23%.
САРАТОВ24: последние новости
В регионе удается собрать только четверть штрафов, наложенных административными комиссиями Продажи кокошников за время ЧМ выросли в пять раз В ближайшие выходные в Саратове не буду ходить трамваи маршрута №11
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трамп разозлился на Путина из-за видео137
«Сравнила зарплаты с российскими и перестала париться»71
Глава Хорватии вступилась за Россию98
Лепс опозорился на свадьбе друга87
Песков рассказал о новом российском оружии104
Видео
02:45
Трамп разозлился на Путина из-за видео
В мире
00:29
Глава Хорватии вступилась за Россию
В мире Другое
04:39
Путин сделает Трампу «конкретные предложения»
Политика
03:34
Пугачева вышвырнула Рогожина с «Евровидения»
Шоу-бизнес
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
00:24
Лепс опозорился на свадьбе друга
Шоу-бизнес
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:51
«Новичок» в Эймсбери был во флаконе от духов
В мире Происшествия
00:39
Новый рейтинг: почему Европа боится Россию
В мире Статьи
01:17
Трамп назвал Россию противником
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение