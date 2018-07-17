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Рынок акций РФ в начале торгов снижался
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Рынок акций РФ в начале торгов снижался 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Индекс Мосбиржи к 10.02 мск вторника снижался на 0,9% — до 2314 пунктов, индекс РТС — на 1,1% — до 1168 пунктов, свидетельствуют данные Московской биржи.
Стоимость нефти с утра теряла 0,5% до 71,52 доллара за баррель по марке Brent.
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