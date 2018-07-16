Областная собственность принесла в омский бюджет 100 миллионов рублей

Больше всего поступлений принесла аренда недвижимости. С начала 2018 года неналоговые доходы от управления областной собственностью пополнили региональный бюджет на 100,9 млн руб. Об этом сегодня, 16 июля, рассказали в министерстве имущественных отношений Омской области

— Наибольшую долю в структуре поступлений составили доходы от аренды областного имущества — 46 млн руб. Организации с областным участием перечислили в бюджет региона почти 37,4 млн руб. Поступления от приватизации составили 9,6 млн руб., прочие поступления — 7,9 млн руб., — рассказали в ведомстве.

По плану минимущества, за весь 2018 год областная собственность должна пополнить бюджет на 211 млн руб.