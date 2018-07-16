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Золото пока игнорирует политические риски, но ждет сигнала для роста
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Золото пока игнорирует политические риски, но ждет сигнала для роста 

Прайм 1 час назад
Цены на золото по-прежнему не в состоянии восстановиться, хотя рисков во внешнеполитическом поле и макроэкономическом аспекте достаточно. Тройская унция драгоценного металла утром в понедельник, 16 июля, торгуется по $1243,70 и незначительно подрастает. По оценкам «Альпари Голд», долгосрочный и среднесрочный торговые каналы остаются нисходящими. Сейчас цены на золото находятся неподалеку от минимума 12 месяцев, на прошлой неделе котировки полностью потеряли весь прирост с начала 2018 года.
С одной стороны, от части рыночных рисков инвесторы спасаются в криптовалюте, хотя именно сейчас перетекание финансовых средств небольшое. С другой — участники торгов очень поверхностно оценивают биржевые риски и не считают, похоже, проблемой для активов большое политическое турне Дональда Трампа и процесс торговых войн, который уже запущен.
По наблюдениям CFTC, чистая длинная позиция по золоту к 10 июля упала до двухлетнего минимума и составила 3,2 тыс. контрактов (-1,06 тыс.). Общая длинная позиция, в то же время, поднялась к четырехнедельному пику и составляет 110,9 тыс. контрактов, общая короткая позиция увеличилась до двухлетнего максимума и оказалась на уровне 107,7 тыс. контрактов. Получается, что рынок не дремлет и готов торговать золотом, но ждет подходящего момента.
На текущий момент видно, что цены консолидируются в узком коридоре $1241-1257 за тройскую унцию. По оценкам «Альпари Голд», провала котировок ниже отметки $1240 будет достаточно для того, чтобы привлечь внимание локальных покупателей. В том случае, если золото в рамках отскока восстановится к $1260, можно будет рассматривать варианты дальнейшего роста.
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