«Нафтагаз-Бурение»: Разработка многоствольных скважин на Втором Отдельном месторождении идет с опережением графика 

Предприятие «Нафтагаз-Бурение» приступило к разработке многоствольных скважин на Втором Отдельном месторождении. Несмотря на техническую сложность подобного проекта, буровые работы ведутся с опережением нормативных сроков, сообщили в компании. Так, раньше запланированных сроков уже завершено бурение трех двуствольных скважин. Выбор заказчиком этого способа бурения обусловлен рядом причин, в том числе снижением затрат на добычу, увеличением продуктивности скважины, повышением коэффициентов эффективного притока нефти из пласта и извлечения нефти. Работы такого рода относятся к сложным по технологическим условиям. К слову, для ноябрьских буровиков это не представляет сложности: за последние три года объем средств, затраченных на модернизацию и закупку нового оборудования, превысил 3 миллиарда 700 рублей. «Модернизированные и новые оборудование, спецтехника и инструмент позволяют «Нафтагаз-Бурению» реализовывать проекты, требующие качественного оборудования и высококвалифицированных специалистов. Результатом стал заметный рост показателей компании на рынке нефтесервисных услуг. В прошлом году проходка «НГ-Бурения» впервые превысила 600 000 метров за календарный год, и ноябрьское предприятие вошло в топ-5 независимых буровых подрядчиков России по объёмам проходки», — сообщили в компании.