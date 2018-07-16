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Стоимость золота коррекционно растет
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Стоимость золота коррекционно растет после падения до минимума с декабря 

Прайм 1 час назад
Фото: РИА Новости
Цена золота растет в понедельник в рамках коррекции после достижения на выходных минимального уровня с декабря прошлого года, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 08.05 мск цена августовского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 3,2 доллара, или на 0,24%, до 1244,4 доллара за тройскую унцию. При этом на выходных цена на драгметалл опустилась до 1236,7 доллара, что является минимумом с 12 декабря. Стоимость июльского фьючерса на серебро увеличивалась на 0,32% — до 15,86 доллара за унцию.
"Отрицательный ценовой тренд, наблюдавшийся в последние недели, несмотря на укрепление безрисковых настроений, свидетельствует о том, что золото по-прежнему теряет свою привлекательность в качестве безопасного актива", — приводит агентство Market Watch мнение аналитика FXTM Лукмана Отунуги (Lukman Otunuga).
Эксперт отмечает, что проблемы в глобальной торговле не привели к удорожанию драгметалла.
На прошлой неделе власти США заявили, что готовятся ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.
Золото традиционно считается безрисковым активом. Спрос на него повышается в периоды геополитической напряженности, а на фоне ее ослабления, наоборот, снижается, что приводит к удешевлению металла.
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